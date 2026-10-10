Dos partidos de Argentina agotados

¡Furor por el FUTSAL de la Conmebol en el Invencible!

Habrá dos partidos por jornada desde el miércoles 14 hasta el domingo 18, día en el que se conocerá el campeón. Las entradas son libres y gratuitas pero hay que gestionar un QR en santafefutsal.eventbrite.com.ar.