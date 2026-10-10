Como si fuera un Legado “de tribuna” y tal como pasó con los diez partidos que jugaron los seleccionados criollos de Balonmano en los Juegos Suramericanos, el aura del Invencible Santa Fe se traslada a la Selección Argentina de FUTSAL que estará en la capital provincial del 14 al 18: el fútbol de la celeste y blanco también tendrá los 3.000 tickets agotados. ¡Hay que apurarse con los QR!.
¡Furor por el FUTSAL de la Conmebol en el Invencible!
Habrá dos partidos por jornada desde el miércoles 14 hasta el domingo 18, día en el que se conocerá el campeón. Las entradas son libres y gratuitas pero hay que gestionar un QR en santafefutsal.eventbrite.com.ar.
Lo concreto, tal como lo confirmó Carlos Marzo, el Subsecretario de Deportes de la Municipalidad a El Litoral, es que el furor de los santafesinos por ver fútbol bajo techo en el Invencible Suramericano es total. “Para el debut de Argentina el miércoles 14 contra Chile y para el clásico con Uruguay del sábado 17 no hay más entradas; se agotaron todos los QR”, aseguró.
Para las familias y futboleros que quieran presenciar la Liga Evolución de Futsal en Santa Fe el mensaje es claro: ¡deben gestionar sus entradas gratuitas a través de la plataforma digital habilitada para el evento!.
¿Cómo hacer?: ingresar a santafefutsal.eventbrite.com.ar, completar el registro y obtener el código QR para acceder al estadio. También se puede encontrar el enlace desde las redes oficiales de AFA, CONMEBOL, la Municipalidad y el Gobierno de Santa Fe. Cada entrada será válida para cada pareja de juegos de las mismas selecciones (sub-20 y mayor).
La CONMEBOL Liga Evolución de Futsal – Zona Sur 2026 se disputará desde el miércoles 14 hasta el domingo 18 de octubre y reunirá a selecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, cada país representado por sus selecciones Mayor y Sub-20.
Este martes, todos los actores involucrados en esta gran movida internacional brindarán una rueda de prensa, con la presencia de las principales autoridades provinciales, municipales, AFA y la propia Conmebol, que estará representada por su Secretario General Adjunto, el santafesino y campeón del mundo en México ’86, Nery Alberto Pumpido.
“Fue una idea de Nery traer este evento de jerarquía internacional a Santa Fe; ya lo había hecho con el Fútbol Playa y con el Congreso de la Conmebol. Siempre está pensando en hacer cosas para su ciudad”, explica Carlos Marzo, ex PF y amigo de Nery Pumpido desde hace años.
- La primera jornada será el miércoles 14 de octubre: a las 13.45 | Paraguay – Uruguay (Sub-20); 16.00 | Paraguay – Uruguay (Mayor); 18.15 | Argentina – Chile (Sub-20) 20.30 | Argentina – Chile (Mayor).
- La fecha 2: jueves 15 de octubre. A las 13.45 | Uruguay – Chile (Sub-20); 16.00 | Uruguay – Chile (Mayor); 18.15 | Bolivia – Argentina (Sub-20); 20.30 | Bolivia – Argentina (Mayor).
- Fecha 3: viernes 16 de octubre. A las 13.45 | Bolivia – Uruguay (Sub-20); 16.00 | Bolivia – Uruguay (Mayor); 18.15 | Chile – Paraguay (Sub-20); 20.30 | Chile – Paraguay (Mayor).
- Fecha 4: sábado 17 de octubre. A las 13.15 | Paraguay – Bolivia (Sub-20); 15.30| Paraguay – Bolivia (Mayor); 17.45 | Uruguay – Argentina (Sub-20); 20.00 | Uruguay – Argentina (Mayor).
- Fecha 5 y final: domingo 18 de octubre. A las 13.15 | Chile – Bolivia (Sub-20); 15.30 | Chile – Bolivia (Mayor); 17.45 | Argentina – Paraguay (Sub-20); 20.00 | Argentina – Paraguay (Mayor).
¿Cómo se elige el campeón de FUTSAL de la Conmebol en Santa Fe?. Cada uno de los cinco países participantes (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) compite con sus seleccionados de las categorías Mayor y Sub-20. El formato es de todos contra todos y los puntos obtenidos por ambas categorías se sumarán en una tabla general.