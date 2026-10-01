El Invencible Santa Fe, obra icónica que se vio repleta en las jornadas de Balonmano en los Juegos Suramericanos 2026, no se apaga; todo lo contrario. Por una idea del santafesino Nery Alberto Pumpido, siempre pensando en sumar eventos de primer nivel para su tierra, la Conmebol eligió Santa Fe para esta Liga Evolución de FUTSAL zona sur.
El FUTSAL de la Conmebol llega al Invencible Santa Fe
Se trata de la Liga Evolución Zona Sur con la participación de cinco países: Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Se disputará del 14 al 18 de octubre y habrá cuatro partidos por día. La entrada es libre y gratuita.
Los días miércoles 14, jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre habrá jornadas atrapantes con cuatro juegos por día, con la modalidad que las selecciones cruzarán en Sub 20 y Mayores Absoluta. Cada delegación tendrá 25 integrantes: 20 jugadores (diez Sub 20 y diez Mayores) más cinco del cuerpo técnico.
A la Zona Sur la integran Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. El sistema es de todos contra todos por puntos, donde cada país suma en las dos especialidades antes mencionadas.
Rodrigo Pérez, Gerente de Desarrollo Futsal y Fútbol Playa de la Conmebol, explicó que “así como antes ocurrió con el fútbol playa, ahora Nery Pumpido pidió que se priorizara la ciudad de Santa Fe, que es su tierra. El profe Carlos Marzo, responsable de Deportes de la Municipalidad, me enviaba fotos de las obras en el Invencible y el otro día lo pude recorrer personalmente durante los Juegos Suramericanos. Sin dudas, tienen un estadio moderno, increíble e ideal para este tipo de propuestas”, explicó ante la consulta de El Litoral.
Serán cinco días con cuatro partidos por jornada en los siguientes horarios: 13.45, 16, 18.15 y 20.30 los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre. Las dos últimas fechas, que definirán al campeón, se disputarán sábado 17 y domingo 18, con estos horarios: 13.15, 15.30, 17.45 y 20.
“Queremos que la familia futbolera de Santa Fe pueda concurrir al Invencible Santa Fe, porque la entrada es libre, no se cobra un peso. Es un juego ágil, de ida y vuelta, divertido. Son dos tiempos de 20 minutos cada uno y la Selección Argentina es firme candidata a ganar la zona para disputar la gran final del FUTSAL”, asegura Rodrigo Pérez, Gerente de Desarrollo Futsal y Fútbol Playa de la Conmebol.