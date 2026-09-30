Santa Fe 2026

Más de 3.000 jóvenes de toda la provincia ya disfrutan del legado deportivo de los Juegos Suramericanos

Las finales provinciales de Santa Fe en Movimiento reúnen a deportistas de los 19 departamentos, que compiten en escenarios construidos y renovados para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las actividades se desarrollan, entre otros lugares, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y en clubes de la ciudad, mientras que los atletas se alojan en lo que fue la Villa Suramericana. También habrá competencias en el estadio Invencible Santa Fe.