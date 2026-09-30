Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron nuevas instalaciones, equipamiento deportivo y una agenda de competencias que continuará tras el evento. En diálogo con el programa Primera Mañana, el secretario de Deportes de Santa Fe, Fernando Maletti, destacó el acompañamiento del público y el trabajo realizado durante los dos años de organización.
Tras los Juegos Suramericanos, Santa Fe ya tiene nuevas competencias internacionales
El secretario de Deportes, Fernando Maletti, confirmó parte de la agenda que se viene: un Sudamericano U23 de atletismo y otro de futsal en octubre, además de pedidos para recibir campeonatos nacionales.
“Lo que nos deja hoy es infraestructura de calidad”, señaló Maletti. Entre las obras y espacios mencionados se encuentran una pista de atletismo de nivel uno, un centro de tiro y un velódromo, además de equipamiento destinado a deportistas de alto rendimiento.
El funcionario también remarcó el alcance que tuvo la competencia entre los santafesinos. “La gente se apropió de los juegos, no se quiso perder nada”, sostuvo al referirse a la participación del público durante las jornadas.
Más espacios para el deporte
La infraestructura utilizada durante los Juegos podrá continuar siendo escenario de competencias. Maletti mencionó que ya existen pedidos y actividades previstas para los próximos meses, entre ellas el Sudamericano Sub 23 de atletismo, el Sudamericano de Futsal y competencias nacionales de gimnasia y ciclismo.
El funcionario explicó que las instalaciones no estarán destinadas exclusivamente a una disciplina. En ese sentido, definió al Invencible Santa Fe como un espacio multipropósito y señaló que allí pueden desarrollarse actividades de hándbol, futsal, vóley, básquet y patín, además de otros eventos.
“Los estadios ya están preparados para que se pueda utilizar en todo tipo de deporte”, explicó Maletti. El objetivo, según detalló, es que estos espacios también permitan ampliar las posibilidades para actividades deportivas que reúnen a chicos de distintas localidades de la provincia.
Quién podrá utilizar el CARD
El Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) también tendrá continuidad como espacio para el desarrollo deportivo. Maletti destacó que allí ya se realizaron actividades con chicos provenientes de los 19 departamentos de Santa Fe, en el marco de los provinciales clasificatorios para los Juegos Nacionales Evita.
La infraestructura y el equipamiento incorporados durante los Juegos permitirán que los deportistas de alto rendimiento cuenten con lugares preparados para sus entrenamientos. A su vez, el funcionario indicó que deportistas de países vecinos podrán acercarse a entrenar en las instalaciones santafesinas.
“Hay equipamientos que son de primerísimo nivel, que son para uso puntual de atletas de elite y profesional”, afirmó Maletti. En este sentido, destacó la experiencia que tuvieron los jóvenes que participaron de las actividades en el CARD y que pudieron utilizar espacios vinculados con los Juegos.
Agenda después de los Juegos
La provincia ya tiene competencias previstas para los próximos meses. Maletti mencionó que entre el 14 y el 16 de octubre se realizarán el Sudamericano Sub 23 de atletismo y el Sudamericano de Futsal. También señaló que existen pedidos para competencias nacionales de gimnasia y ciclismo.
Las federaciones y asociaciones deportivas tuvieron participación durante la organización y, de acuerdo con Maletti, continuarán vinculadas con el uso de las instalaciones y la llegada de nuevas competencias.
El funcionario también destacó que la realización de los Juegos implicó trabajo conjunto entre distintas áreas del Gobierno provincial. “Todos teníamos un rol que debíamos cumplir y la verdad que fue un orgullo poder hacer esto”, expresó.
Sobre el resultado de la organización, Maletti sostuvo: “A partir de que arrancaron los juegos ya buscábamos la excelencia, el detalle mínimo. No dejamos nada liberado al azar”. Y agregó: “Estos juegos sean realmente de excelencia”.