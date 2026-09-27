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Tras Santa Fe 2026

Cuáles son las próximas sedes de los Juegos Panamericanos y Suramericanos

Luego del certamen santafesino, la atención del deporte regional se traslada hacia las citas de Lima 2027, Rosario 2029 y la confirmada Asunción 2031.

Argentina y una importante actuación en estos Juegos. Crédito: Fernando NicolaArgentina y una importante actuación en estos Juegos. Crédito: Fernando Nicola
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Tras la finalización de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 este sábado 26 de septiembre, la atención deportiva del continente se enfoca en los principales compromisos del ciclo olímpico en la región.

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La agenda que viene

En primer lugar, los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2027, inaugurando formalmente las competencias el 23 de julio y concluyendo el 8 de agosto, con eliminatorias previas iniciando el 21 de julio).

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Respecto a los Juegos Panamericanos Junior, tras la edición disputada en Asunción en agosto de 2025, la próxima cita continental juvenil se celebrará en Rosario, Argentina, en 2029.

Desde el drone de El Litoral, así se vio parte de la ceremonia de cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.Desde el drone de El Litoral, así se vio parte de la ceremonia de cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La organización de esta cita aprovechará y ampliará la infraestructura desarrollada durante la edición de los Suramericanos 2026 en la provincia de Santa Fe para recibir a las delegaciones juveniles de todo el continente.

Jornada 14 de los Juegos Suramericanos 2026.Una de las postales de la jornada 14 de los Juegos Suramericanos 2026. Crédito: El Litoral

Tras el éxito de los juegos a cargo de Odesur y la ya ganada candidatura a los Junior del nivel siguiente, ya se perfila la sede de la provincia invencible como una eventual opción para los Panamericanos absolutos.

Lo que está por definir

Asunción, Paraguay, es la elegida en la Asamblea General de Panam Sports para los los Panamericanos 2031 tras ganar la votación a la candidatura conjunta ante Río de Janeiro-Niterói.

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De cara a los Suramericanos 2030, ODESUR aún no ha designado la sede. Por el momento se encuentran en fase de postulaciones y candidaturas preliminares, entre las que destaca la propuesta de Concepción (Chile).

12 - 26 de septiembre de 2026
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