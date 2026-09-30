Los Juegos Suramericanos dejaron una experiencia que trascendió el ámbito deportivo para más de mil alumnos y docentes de escuelas del departamento San Justo, que durante el desarrollo de la competencia viajaron a la ciudad de Santa Fe para presenciar distintas disciplinas y participar de las actividades organizadas en torno al evento.
Los Juegos Suramericanos también se vivieron en las escuelas del departamento San Justo
Estudiantes y docentes de escuelas de distintas localidades del departamento viajaron a la capital provincial para presenciar competencias, participar de actividades recreativas y conocer espacios históricos. También hubo personal de salud y emergencias de San Justo afectado al operativo.
La propuesta permitió que estudiantes de distintas localidades pudieran acercarse a deportes que, en muchos casos, conocían principalmente a través de la televisión. Además de asistir a las competencias, los grupos recorrieron el Fan Fest y visitaron lugares emblemáticos de la capital provincial, entre ellos la Casa de Gobierno y la Legislatura de Santa Fe.
Una experiencia educativa más allá del deporte
El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, destacó el impacto de la experiencia para los estudiantes y señaló que “más de mil chicos y docentes de nuestras escuelas fueron parte de los Juegos Suramericanos”.
“Para cada uno de estos chicos fue mucho más que una salida escolar. Fue la posibilidad de encontrarse con chicos de otros lugares, descubrir disciplinas y sentirse parte de un acontecimiento histórico que vivió toda Santa Fe”, sostuvo.
La participación de las escuelas permitió vincular la actividad deportiva con otros aspectos de la formación de los estudiantes. Los viajes ofrecieron la posibilidad de conocer nuevas disciplinas, compartir jornadas con otros grupos y recorrer espacios vinculados con la historia y las instituciones de la provincia.
La presencia de delegaciones escolares provenientes de localidades pequeñas y zonas rurales también permitió ampliar el alcance territorial del evento y acercar a los estudiantes a una competencia internacional desarrollada en la capital provincial.
El aporte del personal de salud y emergencias
El operativo de los Juegos también contó con trabajadores de salud y emergencias del departamento San Justo, que formaron parte de los equipos destinados a brindar asistencia durante las distintas actividades.
Entre los integrantes mencionados se encuentran José Zanoff Nacoff, Andrés Perezlinco, Adrián Camaratta, Joana Baez, Rocío Sandoval, Alejandro Aguirre, Daina Contreras, Lorena Blesa, Laura Bertona, Diego Sodini, Virginia Rojas, Carlos Aguirre, Nicolás Rotela, Lorena Franco, Rodrigo Allasia, Jorge Franco, Fabio Pogliani, Nadia Bordón, Sandra Cañete, Sergio Supertino, Estanislao Romero y Cecilia Iglesias.
Su participación formó parte del dispositivo de atención y prevención desplegado durante las jornadas de competencia.
Las escuelas que participaron
La delegación del departamento San Justo estuvo integrada por establecimientos educativos de numerosas localidades y parajes.
Participaron la Escuela 6136 y el Anexo EESO 1303 de Cayastacito; la Técnica 351 de Pedro Gómez Cello; la Escuela 6068 de Naré; los CER 235 de Vera Mujica y 447 de Escalada; la Secundaria 714 y las Primarias 430 y 957 de Colonia Dolores; la EESO 8214 de Videla; y la Escuela 6132 de Colonia Angeloni.
También formaron parte de la experiencia la Escuela 1149 José Hernández de Colonia La Blanca; los CER 677 de San Bernardo, 220 de Sol de Mayo y 445 de Esther; la Normal 31, la Superior de Comercio 45, la Escuela República Argentina 6185 y la Técnica 277 de San Justo.
A ellas se sumaron la Primaria 6213 de Silva; la EESO 533 de La Penca y Caraguatá; la Escuela 558 de Ramayón; el CER 556 de La Pepita; la Escuela 6309 de Villa Lastenia; la EESO 359 de Marcelino Escalada; la Escuela 739 y la EESO 532 de La Camila; el CER 855 de Colonia La Negra; la EESO 8209 de San Martín Norte; la EESO 311 de La Criolla; la EESO 315 de Vera y Pintado y la Técnica 687 de Gobernador Crespo.
Finalmente, también participaron los CER rurales 999, 439, 855, 715 y 713, ampliando la representación de las comunidades rurales del departamento.