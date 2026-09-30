De las aulas a las competencias

Los Juegos Suramericanos también se vivieron en las escuelas del departamento San Justo

Estudiantes y docentes de escuelas de distintas localidades del departamento viajaron a la capital provincial para presenciar competencias, participar de actividades recreativas y conocer espacios históricos. También hubo personal de salud y emergencias de San Justo afectado al operativo.