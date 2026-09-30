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En el marco del 158° Aniversario

"Nacionales Sinfónico": la Filarmónica de Humboldt prepara una noche de rock argentino

La propuesta “Nacionales Sinfónico” se presentará el jueves 1 de octubre, desde las 20, en el Salón del Club Atlético Sarmiento. El espectáculo recorrerá canciones de Virus, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, Los Redondos y otros referentes del rock nacional.

El rock argentino llega a Humboldt en versión sinfónica. Foto: ArchivoEl rock argentino llega a Humboldt en versión sinfónica. Foto: Archivo
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En el marco de las actividades por el 158° aniversario de Humboldt, la Orquesta Filarmónica Comunal prepara una noche dedicada a uno de los géneros más representativos de la cultura musical argentina.

Bajo el nombre “Nacionales Sinfónico”, el espectáculo se realizará el jueves 1 de octubre, a partir de las 20, en el Salón del Club Atlético Sarmiento de Humboldt.

“Se está trabajando fuertemente con el objetivo de visibilizar y poner en valor a las escuelas orquestas y agrupaciones musicales", indicaron desde el Ministerio de Cultura.El rock argentino llega a Humboldt en versión sinfónica. Foto: Archivo

La propuesta invita a recorrer algunos de los grandes clásicos del rock argentino, llevados al formato sinfónico por los integrantes de la Orquesta Filarmónica Comunal.

Clásicos del rock en formato sinfónico

El repertorio incluirá canciones vinculadas con reconocidos referentes y bandas de la escena nacional, entre ellos Virus, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, entre otros.

Gentileza OSPSFEl rock argentino llega a Humboldt en versión sinfónica. Foto: Archivo

“Nacionales Sinfónico” propone así un encuentro entre dos universos musicales: la identidad y la fuerza del rock argentino y las posibilidades sonoras de una formación orquestal.

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La iniciativa forma parte de la agenda prevista para acompañar la celebración del 158° aniversario de Humboldt, sumando una propuesta artística destinada a públicos de distintas generaciones.

Una noche para celebrar con música

El espectáculo permitirá reencontrarse con canciones que forman parte de la historia del rock nacional y que, a través de nuevos arreglos e interpretaciones, adquirirán una dimensión diferente junto a la Orquesta Filarmónica Comunal.

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La cita será el jueves 1 de octubre, a las 20, en el Salón del Club Atlético Sarmiento, donde la música será una de las protagonistas de los festejos por un nuevo aniversario de la localidad.

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