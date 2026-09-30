En el marco del 158° Aniversario

"Nacionales Sinfónico": la Filarmónica de Humboldt prepara una noche de rock argentino

La propuesta “Nacionales Sinfónico” se presentará el jueves 1 de octubre, desde las 20, en el Salón del Club Atlético Sarmiento. El espectáculo recorrerá canciones de Virus, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, Los Redondos y otros referentes del rock nacional.