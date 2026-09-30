Con identidad local

San Javier busca sumar experiencias de producción familiar a su oferta turística

La Mesa de Turismo recorrió la propuesta de la familia González, que combina huerta orgánica, árboles frutales y un jardín de flores. La iniciativa busca identificar experiencias vinculadas con la naturaleza, la producción y las tradiciones que puedan incorporarse a la oferta turística local.