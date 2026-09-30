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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Con identidad local

San Javier busca sumar experiencias de producción familiar a su oferta turística

La Mesa de Turismo recorrió la propuesta de la familia González, que combina huerta orgánica, árboles frutales y un jardín de flores. La iniciativa busca identificar experiencias vinculadas con la naturaleza, la producción y las tradiciones que puedan incorporarse a la oferta turística local.

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La Mesa de Turismo de San Javier continúa recorriendo distintos espacios del distrito con el objetivo de conocer y poner en valor propuestas vinculadas con la producción, las tradiciones y la identidad de la comunidad.

En esta oportunidad, sus integrantes visitaron la casa de la familia González, donde pudieron conocer una experiencia de producción familiar que combina el contacto con la naturaleza, el trabajo cotidiano y prácticas transmitidas entre generaciones.

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Durante la visita, el recorrido incluyó una huerta orgánica, árboles frutales y un jardín de flores, con una presencia destacada de rosales. Estos espacios forman parte de la vida cotidiana de la familia y, al mismo tiempo, presentan características que podrían convertirse en un atractivo para visitantes interesados en conocer experiencias vinculadas con la producción local.

Producción, naturaleza y saberes locales

Desde la Mesa de Turismo remarcaron que este tipo de lugares no representan únicamente espacios productivos, sino que también conservan conocimientos, prácticas y formas de trabajo familiares que forman parte del patrimonio cultural de San Javier.

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La intención de las recorridas es identificar aquellos recursos que, además de su valor para la comunidad, puedan incorporarse a futuras propuestas destinadas a quienes visitan la ciudad y el distrito.

En ese sentido, las experiencias relacionadas con la producción de alimentos, los jardines, la naturaleza y las costumbres familiares pueden aportar nuevos contenidos a la oferta turística local, especialmente a partir de propuestas que permitan al visitante conocer aspectos de la vida cotidiana de San Javier.

Una mirada hacia nuevos atractivos

La Mesa de Turismo prevé continuar con las visitas a diferentes emprendimientos y espacios del distrito para relevar propuestas que puedan enriquecer la actividad turística.

“Conocer lo nuestro es el primer paso para valorarlo, cuidarlo y compartirlo”, señalaron desde el espacio.

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La iniciativa apunta así a ampliar la mirada sobre los atractivos turísticos de San Javier, incorporando no solo los lugares tradicionalmente asociados al turismo, sino también aquellas experiencias familiares y productivas que forman parte de la identidad local.

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