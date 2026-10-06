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Ya se pueden retirar las entradas para la Liga Evolución de Futsal

Del miércoles 14 al domingo 18 de octubre se jugará la zona sur de la Liga Evolución de Futsal de CONMEBOL 2026. Participarán las selecciones sub-20 y mayores de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. El ingreso será libre y gratuito, con previa adquisición de entradas.

Estadio Multipropósito Invencible Santa Fe donde se realizará la CONMEBOL Liga Evolución de Futsal.Estadio Multipropósito Invencible Santa Fe donde se realizará la CONMEBOL Liga Evolución de Futsal.
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El Estadio Multipropósito Invencible Santa Fe será sede de su primer gran evento deportivo tras la finalización de los Juegos Suramericanos 2026. La CONMEBOL Liga Evolución de Futsal – Zona Sur 2026 se disputará desde el miércoles 14 hasta el domingo 18 de octubre y reunirá a selecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, cada país representado por sus selecciones Mayor y Sub-20.

El nuevo estadio multipropósito construido en el CARD quedó inaugurado este sábado.El Estadio Invencible Santa Fe recibirá la competencia.

El torneo se desarrollará en ambas categorías con la misma programación de competencia, jugando en primer turno la categoría sub-20 para luego dar lugar al enfrentamiento entre las mismas selecciones en la categoría mayor. Quienes quieran asistir lo podrán hacer de forma libre y gratuita obteniendo sus ingresos a través del siguiente link (https://www.eventbrite.com.ar/e/entradas-conmebol-liga-evolucion-de-futsal-2002713592266). Cada entrada será válida para cada pareja de juegos de las mismas selecciones (sub-20 y mayor).

El certamen se disputará con un formato donde los cinco países se enfrentarán todos contra todos dentro de cada categoría y los puntos obtenidos por las selecciones Mayor y Sub-20 se sumarán en una tabla general. De esta manera, la competencia busca promover también el desarrollo de las nuevas generaciones de futbolistas.

Invencible Santa FeEstadio Invencible Santa Fe donde se jugará la Liga Evolución de Futsal.

La realización del torneo permitirá darle continuidad al calendario de competencias internacionales en la capital provincial y volver a utilizar una de las principales infraestructuras deportivas que dejaron los Juegos Suramericanos. Además, brindará al público santafesino la posibilidad de presenciar futsal de nivel internacional y acompañar a la Selección Argentina en ambas categorías.

El cronograma completo de encuentros es el siguiente:

Fecha 1 | Miércoles 14 de octubre

13.45 | Paraguay – Uruguay (Sub-20)

16.00 | Paraguay – Uruguay (Mayor)

18.15 | Argentina – Chile (Sub-20)

20.30 | Argentina – Chile (Mayor)

Fecha 2 | Jueves 15 de octubre

13.45 | Uruguay – Chile (Sub-20)

16.00 | Uruguay – Chile (Mayor)

18.15 | Bolivia – Argentina (Sub-20)

20.30 | Bolivia – Argentina (Mayor)

Fecha 3 | Viernes 16 de octubre

13.45 | Bolivia – Uruguay (Sub-20)

16.00 | Bolivia – Uruguay (Mayor)

18.15 | Chile – Paraguay (Sub-20)

20.30 | Chile – Paraguay (Mayor)

Fecha 4 | Sábado 17 de octubre

13.15 | Paraguay – Bolivia (Sub-20)

15.45 | Paraguay – Bolivia (Mayor)

18.00 | Uruguay – Argentina (Sub-20)

20.00 | Uruguay – Argentina (Mayor)

Fecha 5 | Domingo 18 de octubre

13.15 | Chile – Bolivia (Sub-20)

15.45 | Chile – Bolivia (Mayor)

18.00 | Argentina – Paraguay (Sub-20)

20.00 | Argentina – Paraguay (Mayor)

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