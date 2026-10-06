Libres y gratuitas

Ya se pueden retirar las entradas para la Liga Evolución de Futsal

Del miércoles 14 al domingo 18 de octubre se jugará la zona sur de la Liga Evolución de Futsal de CONMEBOL 2026. Participarán las selecciones sub-20 y mayores de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. El ingreso será libre y gratuito, con previa adquisición de entradas.