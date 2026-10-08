El deporte santafesino continúa viviendo jornadas de intensa actividad después de los Juegos Suramericanos. Esta vez, la Costanera Este de la capital provincial será escenario de dos importantes competencias de triatlón: la Copa Continental, que se disputará el sábado 10 de octubre, y la Copa Santa Fe, prevista para el lunes 12.
Tras los Juegos Suramericanos, Santa Fe vuelve a recibir a atletas internacionales: “Tenemos ganas de darlo todo”
La capital provincial será escenario de la Copa Continental de Triatlón, que reunirá este sábado a 105 deportistas de 18 países. El santafesino Bautista Arbizu destacó el entusiasmo del público, mientras que desde el Gobierno Provincial resaltaron la continuidad de las competencias y el legado deportivo de los Juegos. El lunes se disputará la Copa Santa Fe.
La cita internacional reunirá a 105 atletas provenientes de 18 países y tres continentes, en una competencia que permitirá sumar puntos para el ranking internacional en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Para los deportistas locales, la posibilidad de volver a competir frente a su gente representa un incentivo especial, especialmente después del acompañamiento que recibió el deporte durante los recientes Juegos Suramericanos.
“Otra vez vamos a competir en casa y estamos muy emocionados. Creo que la gente quedó muy entusiasmada con los Juegos Suramericanos, así que seguramente habrá muchas personas acompañando en la meta”, expresó el triatleta santafesino Bautista Arbizu, quien participará de la competencia.
El entusiasmo de competir en casa
El calendario no da respiro para los triatletas, que tendrán dos competencias durante el fin de semana largo. Sin embargo, lejos de representar una dificultad, la exigencia aparece como una oportunidad para aprovechar el impulso deportivo que atraviesa la ciudad.
“Tenemos ganas de hacerlo, de aprovechar el hecho de tener dos eventos de calidad y de darlo todo hasta el final”, aseguró Arbizu.
Uno de los aspectos que más valoran los atletas es el acompañamiento del público santafesino, una característica que volvió a quedar en evidencia durante los Juegos Suramericanos.
“La gente está todo el tiempo apoyando, emocionada por las competencias y por estar cerca de los atletas”, destacó Arbizu, al referirse al clima que se vive en Santa Fe cada vez que se organiza un evento de estas características.
El legado de los Juegos Suramericanos ya está en marcha
La realización de ambas competencias forma parte de la continuidad de la agenda deportiva provincial, que busca aprovechar la infraestructura y el entusiasmo generado por los Juegos Suramericanos.
Durante la presentación, el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, destacó el trabajo articulado con las instituciones deportivas y el papel fundamental de los dirigentes para concretar nuevas competencias.
“Sin los dirigentes deportivos, nosotros, como Provincia, no podríamos organizar. Necesitamos a los apasionados y hay que acompañarlos”, sostuvo el funcionario.
Maletti también puso el foco en la utilización de las instalaciones deportivas después de los Juegos.
Recordó que, apenas finalizada la competencia continental, la Villa Suramericana recibió a 3.200 jóvenes de toda la provincia que participaron de las finales de Santa Fe en Movimiento y que actualmente alberga a deportistas de los Juegos Nacionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
“El legado ya empezó; ya está en marcha”, afirmó.
En esa línea, mencionó que la provincia continuará recibiendo competencias de distintas disciplinas, entre ellas la Copa Santa Fe de Natación, un torneo continental de futsal en el estadio Invencible y el Campeonato Argentino de Ciclismo en el velódromo de Rafaela.
El respaldo provincial para sostener las competencias
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, destacó la decisión del Gobierno Provincial de destinar recursos al desarrollo del deporte y acompañar a clubes, asociaciones y federaciones.
“Cuando asumimos, lo primero que me dijo el gobernador fue que hiciéramos un esfuerzo especial para acompañar al deporte de la provincia de Santa Fe”, recordó.
El funcionario explicó que el apoyo económico permite concretar competencias que requieren importantes esfuerzos organizativos y destacó el crecimiento de la Copa Santa Fe, que pasó de cinco deportes a abarcar actualmente 14, con 20 disciplinas y modalidades competitivas.
“Una parte importante de nuestros recursos se destina a que la Copa Santa Fe siga creciendo y sea una realidad”, expresó Di Lena.
De esta manera, la Copa Continental y la Copa Santa Fe de Triatlón se incorporan a una agenda que combina competencias internacionales con oportunidades de desarrollo para los deportistas de la provincia.
Un circuito que recibe a atletas de 18 países
La Copa Continental se desarrollará el sábado 10 de octubre, entre las 7 y las 14, en la Costanera Este. La competencia contará con representantes de 18 países y será una nueva oportunidad para posicionar a Santa Fe dentro del calendario internacional de triatlón.
El presidente de la Asociación Santafesina de Triatlón, Federico Fankhauser, destacó la convocatoria y las condiciones que ofrece la ciudad para recibir este tipo de eventos.
“Los atletas que nos acompañan año tras año sostienen que es uno de los mejores circuitos de Sudamérica”, afirmó.
La actividad continuará el lunes 12 con la Copa Santa Fe de Triatlón, que incluirá distintas categorías. Entre ellas, la prueba supersprint para jóvenes de entre 12 y 15 años, que permitirá definir clasificados para los Juegos Deportivos Nacionales 2026. Por su parte, la categoría élite nacional otorgará plazas para la final del Campeonato Argentino.
El calendario internacional continúa
Para los representantes santafesinos, las competencias de este fin de semana también forman parte de la preparación para el cierre de la temporada.
Según adelantó Bautista Arbizu, después de las pruebas en Santa Fe quedarán dos fechas internacionales, ambas en Chile, que serán determinantes para seguir sumando puntos en el ranking.
“Ya queda la última parte del año, con las dos fechas internacionales en Chile. Es la última oportunidad para juntar puntos para el ranking y empezar a pensar en 2027”, explicó Arbizu.
De esta manera, los atletas afrontan el tramo final de la temporada con la motivación de competir ante su público y seguir consolidando su proyección internacional.
La llegada de deportistas de distintos países, el acompañamiento de los santafesinos y la continuidad de las competencias representan una nueva oportunidad para sostener el impulso que dejaron los Juegos Suramericanos y proyectar a Santa Fe como sede de eventos deportivos de alcance nacional e internacional.