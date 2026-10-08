Triatlón internacional en la Costanera Este

Tras los Juegos Suramericanos, Santa Fe vuelve a recibir a atletas internacionales: “Tenemos ganas de darlo todo”

La capital provincial será escenario de la Copa Continental de Triatlón, que reunirá este sábado a 105 deportistas de 18 países. El santafesino Bautista Arbizu destacó el entusiasmo del público, mientras que desde el Gobierno Provincial resaltaron la continuidad de las competencias y el legado deportivo de los Juegos. El lunes se disputará la Copa Santa Fe.