La palabra de Fernando Maletti

“Pasaron los Juegos y acá está el legado: hay eventos en cantidad y calidad en Santa Fe”

El director de Deportes de la provincia de Santa Fe destacó el crecimiento de la agenda deportiva tras los Juegos Suramericanos y el trabajo conjunto con federaciones y asociaciones para impulsar competencias de nivel nacional e internacional. “Pasaron los Juegos y acá está el legado: hay eventos en cantidad y calidad en Santa Fe”, afirmó.