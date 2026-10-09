En el contexto de lo que fue la conferencia de prensa de Lanzamiento de Copa Triatlón y Copa Continental 2026, que organizaron el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Santafesina de Triatlón, el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, resumió esta especie de revolución deportiva que vive la bota con una frase: “Cuando asumimos, lo primero que me dijo el gobernador fue que hiciéramos un esfuerzo especial para acompañar al deporte de la provincia de Santa Fe.
“Pasaron los Juegos y acá está el legado: hay eventos en cantidad y calidad en Santa Fe”
El director de Deportes de la provincia de Santa Fe destacó el crecimiento de la agenda deportiva tras los Juegos Suramericanos y el trabajo conjunto con federaciones y asociaciones para impulsar competencias de nivel nacional e internacional. “Pasaron los Juegos y acá está el legado: hay eventos en cantidad y calidad en Santa Fe”, afirmó.
Al toque detalló que Lotería contribuye a la realización de torneos y actividades deportivas que, en muchos casos, requieren respaldo económico para concretarse. También destacó el crecimiento de la Copa Santa Fe, que pasó de cinco deportes a abarcar actualmente 14, con 20 disciplinas y modalidades competitivas. “Una parte importante de nuestros recursos se destina a que la Copa Santa Fe siga creciendo y sea una realidad”, expresó.
El legado de los Juegos Suramericanos impulsa una nueva etapa del deporte santafesino
Terminada la convocante rueda de prensa, El Litoral logró un mano a mano con el Director de Deportes de la Provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, quien aseguró: “Estamos muy contentos por la cantidad de eventos que tenemos y la calidad de los eventos que tenemos. Creo que los Juegos Suramericanos a los dirigentes le ha abierto un poco la cabeza en el buen sentido de que organizar el evento así nomás y bien es la misma gastada de energía”.
Al toque agregó: “Los Juegos Suramericanos nos dieron eso...tener la excelencia a la hora de poder organizarlo y que cada Federación y Asociación se puso al frente de de su deporte porque quería que salga bien, quería que salga lindo, quería que la gente lo vea. Bueno, eso mismo vemos ahora con este Triatlón: 15 días después de haber terminado los Juegos Suramericanos ya estamos organizando una copa continental. En marzo ya se había hecho uno también y ahora volver a organizarlo, así que la verdad que a nosotros nos pone muy contento tener a los dirigentes entusiasmados”.
En medio de esta verdadera revolución deportiva que vive Santa Fe, el Director de Deportes, Fernando Maletti aseguró que “mientras que los dirigentes estén entusiasmados, se pueden hacer eventos y nosotros con la provincia poder acompañarlos económicamente para que sean eventos realmente de calidad”.
Una agenda con competencias nacionales e internacionales en las tres sedes
En cuanto a este “finde largo” y mirando a futuro, Maletti repasó: “Arrancamos el fin de semana, están los dos “Tria” (Triatlones), después en el Arena de Rosario con las finales de natación, básquetbol de Copa Santa Fe en Firmat.
“ La semana que viene vamos a tener dos eventos grandes. Ahora, Copa Continental de Triatlón; después Sudamericano de Futsal de la Conmebol en el Invencible de Santa Fe y Sudamericano U23 de atletismo en la flamante pista del CARD con 480 atletas”, explicó.
En el mismo sentido que hizo referencia a Rosario y Santa Fe con sus obras en modo legado, no se olvidó de la tercera sede que utilizó la provincia en los recientes Juegos Suramericanos: “Rafaela tendrá el Campeonato Argentino del 4 al 10 de noviembre. Y después tenemos Futsal de Copa Santa Fe también aquí en en el Invencible Santa Fe. En el Invencible Rosario estamos terminando de cerrar para hacer la final de vóley de Copa Santa Fe; arrancar ajedrez también. La verdad que Copa Santa Fe tiene sus 20 disciplinas deportivas y nos falta todavía la prueba de ciclismo de Santa Fe a Rosario. Y, además, el 24 de octubre tenemos la final de Copa Santa Fe de ciclismo de pista en el velódromo de Rafaela...una semana antes de lo que va a ser el Campeonato Argentino”.
A modo de conclusión final, el Director de Deportes de la Provincia de Santa Fe, eligió una ocurrente frase: “La verdad que estamos mareados de la cantidad de de eventos que hay, pero están muy entusiasmados los dirigentes y eso a nosotros nos sirve porque son ellos los que llevan adelante y nosotros al tener ese entusiasmo podemos darle la posibilidad económica que sean eventos buenos”.
Durante la presentación formal y antes de la entrevista con El Litoral, Fernando Maletti destacó la importancia de sostener el trabajo conjunto con las instituciones deportivas para organizar nuevas competencias.
“Sin los dirigentes deportivos, nosotros, como Provincia, no podríamos organizar. Necesitamos a los apasionados y hay que acompañarlos”, señaló Maletti, quien remarcó que la realización de estos eventos forma parte del legado de los Juegos Suramericanos.
El funcionario recordó que, apenas finalizada la competencia continental, la Villa Suramericana recibió a 3.200 jóvenes de toda la provincia que participaron de las finales de Santa Fe en Movimiento y que actualmente alberga a deportistas de los Juegos Nacionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). “El legado ya empezó; ya está en marcha”, afirmó Maletti.