Lo dice la máxima autoridad del Triatlón suramericano

Elogio internacional: “Que Santa Fe siga siendo un faro para el deporte argentino”

Orlando Eugenio Arauz es Miembro de Américas Triathlon, Presidente de la Confederación Suramericana de Triatlón y Canciller de ACODESU (Asociación de Confederaciones Deportivas Suramericanas). “Es un evento de enorme relevancia para el triatlón continental”, dijo.