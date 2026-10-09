En medio de la conferencia de prensa de Lanzamiento de Copa Triatlón y Copa Continental 2026, que organizaron el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Santafesina de Triatlón, se dio lectura a una emotiva carta que hizo llegar Orlando Eugenio Arauz, quie es Miembro de Américas Triathlon, Presidente de la Confederación Suramericana de Triatlón y Canciller de ACODESU (Asociación de Confederaciones Deportivas Suramericanas).
Elogio internacional: “Que Santa Fe siga siendo un faro para el deporte argentino”
Orlando Eugenio Arauz es Miembro de Américas Triathlon, Presidente de la Confederación Suramericana de Triatlón y Canciller de ACODESU (Asociación de Confederaciones Deportivas Suramericanas). “Es un evento de enorme relevancia para el triatlón continental”, dijo.
“Antes que nada, quiero pedir disculpas por no poder acompañarlos personalmente en esta conferencia. Por compromisos laborales y reuniones vinculadas también a la dirigencia deportiva, me resulta imposible estar presente en este momento. Sin embargo, esta misma noche estaré, una vez más y con enorme felicidad, en la querida ciudad de Santa Fe.
“Hace apenas unos días, vivimos los argentinos y toda la familia suramericana un acontecimiento histórico, que dejó una huella profunda y que marca un antes y un después para esta hermosa provincia y para la Argentina toda. Y lo más importante es que ese legado ya comienza a hacerse realidad.
“A tan solo veinte días de haber disfrutado de la prueba de Relevos Mixtos de Triatlón en los Juegos Suramericanos, hoy estamos dando apertura a la Copa Panamericana de Triatlón Santa Fe 2026.
“Nos encontramos ante un evento de enorme relevancia para el triatlón continental y, por supuesto, para el deporte argentino. Contaremos con la presencia de representantes de casi todos los países de América, junto con delegaciones de Europa y Asia, convirtiendo una vez más a Santa Fe en un punto de encuentro del deporte internacional.
“Mi deseo es que este legado trascienda los acontecimientos y las generaciones; que no se limite a lo que vivimos durante los Juegos, sino que se transforme en una política sostenida de desarrollo deportivo. Sueño con que Santa Fe siga siendo un faro para el deporte argentino, un ejemplo de compromiso y visión de futuro.
“Y hay algo que me llena de especial satisfacción: en el marco de esta misma Copa Santa Fe, un proyecto que considero verdaderamente ejemplar y digno de imitar, este lunes también se abrirá la línea de largada para nuestros atletas argentinos, dando inicio a una nueva temporada del Campeonato Argentino de Triatlón 2026-2027.
“Eso es, precisamente, lo que significa construir un legado: transformar un gran evento internacional en oportunidades concretas para nuestros deportistas, en crecimiento para nuestras instituciones y en un futuro mejor para nuestro deporte. Por todo esto, no tengo más que palabras de agradecimiento.
“Gracias al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de su secretario de Deportes, Fernando Maletti; al Gobierno de la ciudad de Santa Fe, a su intendente, Juan Pablo Poletti, y al secretario de Deportes de la ciudad, el amigo Carlos Marzo. Gracias a cada una de las personas, instituciones y equipos de trabajo que hacen posible que estos acontecimientos se conviertan en realidad.
“Y, muy especialmente, a Santa Fe Producciones por estar siempre al pie del cañón para el Triatlon y por supuesto, todo mi reconocimiento a la Asociación Santafesina de Triatlón, por su compromiso permanente, por asumir nuevos desafíos y por trabajar incansablemente en favor del desarrollo de nuestro deporte, con la pasión que el triatlón merece. Espero verlos esta misma noche y tener la oportunidad de darles personalmente un abrazo a cada uno.
“Y a todos los vecinos de Santa Fe, quiero invitarlos a que vuelvan a acompañarnos, a disfrutar, a alentar a los atletas y a vivir de cerca toda la emoción del triatlón de América en esta ciudad maravillosa, en nuestra querida e invencible Santa Fe. Muchísimas gracias a todos”, cerró el mensaje de Orlando Eugenio Arauz, que es Miembro de Américas Triathlon, Presidente de la Confederación Suramericana de Triatlón y Canciller de ACODESU (Asociación de Confederaciones Deportivas Suramericanas).
Como se sabe, Santa Fe recibirá este sábado 10 de octubre la Copa Continental de Triatlón, con 105 atletas de 18 países y tres continentes. El lunes 12 se disputará la Copa Santa Fe, con pruebas para distintas categorías. Ambas competencias se suman a la agenda deportiva que la provincia sostiene tras los recientes Juegos Suramericanos, y la cita internacional otorgará puntos en el camino hacia Los Ángeles 2028.
La ciudad de Santa Fe será sede durante el fin de semana largo de la Copa Continental y la Copa Santa Fe de Triatlón, dos competencias que se desarrollarán en la Costanera Este. Las actividades son organizadas por la Asociación Santafesina de Triatlón y cuentan con el acompañamiento de Lotería de Santa Fe.