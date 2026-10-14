Zona Sur

La Liga Santafesina también dice presente en la fiesta del futsal sudamericano

Con la presencia de su presidente, Leandro Birollo, y de chicos de las categorías de futsal de Santa Fe y la región, la Liga Santafesina de Fútbol participó de la presentación del certamen internacional que se disputará desde hoy y hasta el domingo 18 de octubre en el estadio Invencible Santa Fe. Cinco selecciones sudamericanas competirán en las categorías mayor y Sub 20.