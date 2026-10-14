La pasión por el fútbol también se vive bajo techo y la Liga Santafesina de Fútbol no quiso quedar al margen de una cita internacional que promete espectáculo, emociones y la posibilidad de disfrutar de cerca a algunas de las mejores selecciones de futsal de Sudamérica.
La Liga Santafesina también dice presente en la fiesta del futsal sudamericano
Con la presencia de su presidente, Leandro Birollo, y de chicos de las categorías de futsal de Santa Fe y la región, la Liga Santafesina de Fútbol participó de la presentación del certamen internacional que se disputará desde hoy y hasta el domingo 18 de octubre en el estadio Invencible Santa Fe. Cinco selecciones sudamericanas competirán en las categorías mayor y Sub 20.
Con su presidente, Leandro Birollo, y la presencia de chicos de las categorías de la disciplina de Santa Fe y la región, la institución acompañó la presentación de la Conmebol Liga Evolución de Futsal 2026-Zona Sur.
El certamen comencia este miércoles 14 de octubre y se extenderá hasta el domingo 18, en el estadio multipropósito Invencible Santa Fe, ubicado en bulevar Raúl Tacca y Cristóbal Colón, escenario construido para los Juegos Suramericanos 2026.
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay participarán con sus seleccionados mayores y Sub 20, en una competencia que reunirá durante cinco jornadas a jóvenes talentos y figuras de la disciplina.
Una oportunidad para los chicos
La presencia de las divisiones formativas de la Liga Santafesina le aporta un valor especial a la convocatoria.
Para muchos chicos, observar en vivo a los representantes nacionales y a los seleccionados de otros países significa una experiencia enriquecedora, una oportunidad para aprender, entusiasmarse y seguir creciendo dentro de una disciplina que continúa ganando espacio en la región.
“Los chicos de Santa Fe y la región tienen la oportunidad de ver a la Selección Argentina y otros seleccionados. Es un lindo espectáculo para seguirlo de cerca”, expresó Birollo, quien agradeció a la organización por hacer partícipe a la Liga de un acontecimiento de estas características.
“Es un gran evento que a partir de este miércoles comenzamos a disfrutar, grandes y chicos”, agregó el titular liguista, poniendo en valor la posibilidad de acercar el deporte de alto nivel a quienes dan sus primeros pasos en el futsal.
La Liga Santafesina cuenta desde hace tiempo con torneos de futsal en distintas categorías, una actividad que forma parte de su desarrollo deportivo y que encuentra en este tipo de encuentros un estímulo para continuar creciendo.
El legado de los Juegos sigue encendido
Durante la presentación, el gobernador Maximiliano Pullaro estuvo acompañado por el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el secretario general adjunto de Fútbol y director de Desarrollo de Conmebol, Alberto “Nery” Pumpido; y el responsable de Futsal de AFA, Fabián Teplitzky, entre otras autoridades provinciales, municipales y deportivas.
“La llama de los Juegos sigue encendida”, fue el mensaje que sintetizó el espíritu de la convocatoria. Pullaro destacó la importancia de aprovechar la infraestructura construida para los Juegos Suramericanos y sostener una agenda de competencias que permita recibir delegaciones y visitantes de distintos puntos del país y de Sudamérica.
Por su parte, Pumpido felicitó a las autoridades por la organización y convocó a continuar avanzando para consolidar el crecimiento deportivo de Santa Fe.
El Invencible Santa Fe vuelve así a abrir sus puertas a una competencia internacional.
Y entre las tribunas, junto a las delegaciones y los protagonistas, también están los chicos de la Liga Santafesina: esos que encuentran en cada partido una nueva ilusión y que, al ver de cerca a sus referentes, comprueban que los sueños deportivos también pueden comenzar en casa.