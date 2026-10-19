El Lagunerito llegó a su final y dejó mucho más que resultados deportivos. Fueron cuatro días de fútbol, alegría y compañerismo, con los chicos como grandes protagonistas de una fiesta que volvió a demostrar la importancia de estos encuentros para el crecimiento del fútbol infantil de Santa Fe y la región.
El Lagunerito bajó el telón con una gran fiesta y todos sus campeones
Durante cuatro jornadas, el tradicional torneo infantil reunió a clubes, familias y cientos de chicos en un encuentro que se destacó por la pasión, la organización y una convocatoria importante. Ciclón Racing celebró el cierre de una edición exitosa y proclamó a los ganadores de las copas de Oro y Plata en las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018.
Ciclón Racing, anfitrión y organizador del certamen, vivió una edición especial, marcada por el entusiasmo de los participantes y el acompañamiento permanente del público.
Las familias se acercaron en gran número para disfrutar de cada jornada y alentaron a los pequeños futbolistas, en un marco que convirtió a esta edición en la de mayor concurrencia en la historia del torneo.
Los campeones de cada categoría
En la categoría 2015, Santa Fe FC se quedó con la Copa de Oro, seguido por El Quillá, Ateneo y Ciclón Racing. En la Copa de Plata, el primer puesto fue para Banco Provincial, mientras que La Salle, UNL y Ciclón Racing completaron las principales posiciones.
Entre los chicos de 2016, El Quillá conquistó la Copa de Oro, con La Salle en el segundo lugar, Ciclón Racing en el tercero y Ateneo en el cuarto. En la Copa de Plata, Ciclón Racing Blanco se consagró campeón y Banco Provincial finalizó como subcampeón.
La categoría 2017 tuvo a El Quillá como ganador de la Copa de Oro, con Ciclón Racing en el segundo puesto. En la Copa de Plata, Banco Provincial se llevó el título y UNL terminó como escolta.
Por su parte, en 2018, Santa Fe FC se adjudicó la Copa de Oro y La Salle fue segundo. En la Copa de Plata, Ateneo celebró el primer lugar, seguido por UNL.
Una fiesta que superó las expectativas
La satisfacción de los organizadores fue una de las notas destacadas del cierre. La respuesta de los clubes, el compromiso de quienes trabajaron en cada detalle y la presencia de las familias acompañaron el desarrollo de las cuatro jornadas, en las que el fútbol infantil ocupó el centro de la escena.
Desde la organización agradecieron a todos los que hicieron posible una nueva edición del Lagunerito, reconociendo el aporte de las instituciones participantes, los colaboradores y cada persona que contribuyó al desarrollo del certamen.
El balance fue altamente positivo. Los chicos disfrutaron de la competencia, compartieron experiencias y encontraron en cada partido una oportunidad para aprender, divertirse y seguir creciendo dentro del deporte.
Con los trofeos en manos de los campeones y la satisfacción de haber cumplido los objetivos, el Lagunerito cerró una nueva edición a pura pasión. Ciclón Racing volvió a ofrecer un espacio de encuentro para el fútbol formativo y dejó abierta la expectativa para el próximo capítulo de una fiesta que crece año tras año.