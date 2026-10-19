Fútbol Infantil en Ciclón Racing

El Lagunerito bajó el telón con una gran fiesta y todos sus campeones

Durante cuatro jornadas, el tradicional torneo infantil reunió a clubes, familias y cientos de chicos en un encuentro que se destacó por la pasión, la organización y una convocatoria importante. Ciclón Racing celebró el cierre de una edición exitosa y proclamó a los ganadores de las copas de Oro y Plata en las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018.