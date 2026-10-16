Ciclón Racing

Fútbol infantil: El Lagunerito vive otra jornada a puro fútbol

Con sol, una temperatura ideal y los campos de juego en excelentes condiciones, el Lagunerito 2026 puso en marcha su segunda jornada. Los chicos de distintas categorías disfrutan de una verdadera fiesta deportiva, con goles, festejos y un acompañamiento del público que sigue creciendo. El sábado tendrá actividad desde las 9, mientras que el domingo llegarán las instancias finales.