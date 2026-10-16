El Lagunerito 2026 sigue rodando en las instalaciones de Ciclón Racing. Con el sol como protagonista y unos agradables 20 grados de temperatura, el tradicional encuentro de fútbol infantil puso en marcha este viernes su segunda jornada, con una importante presencia de chicos, familias y entrenadores que le dan vida a una de las grandes fiestas del fútbol formativo de la región.
Fútbol infantil: El Lagunerito vive otra jornada a puro fútbol
Con sol, una temperatura ideal y los campos de juego en excelentes condiciones, el Lagunerito 2026 puso en marcha su segunda jornada. Los chicos de distintas categorías disfrutan de una verdadera fiesta deportiva, con goles, festejos y un acompañamiento del público que sigue creciendo. El sábado tendrá actividad desde las 9, mientras que el domingo llegarán las instancias finales.
La organización preparó cada espacio para que los protagonistas puedan disfrutar de la pelota. Las canchas, en muy buenas condiciones, reciben a las distintas categorías en un escenario que combina entusiasmo, competencia y compañerismo. Además, la iluminación artificial permite extender la actividad durante el horario nocturno, aprovechando al máximo las instalaciones del club lagunero.
Desde los primeros partidos, el movimiento fue constante. Los goles aparecieron en cantidades, los festejos tuvieron distintas formas y cada equipo encontró motivos para celebrar. Porque en el Lagunerito, más allá de los resultados, el gran objetivo es que los chicos jueguen, compartan experiencias y se lleven recuerdos que acompañen su crecimiento dentro y fuera de la cancha.
Una primera jornada que dejó buenas sensaciones
Marco Perret, uno de los jóvenes dirigentes de Ciclón Racing, dialogó con Pasión Liga y destacó el balance positivo de la jornada inaugural. La respuesta de los participantes y el desarrollo de los encuentros dejaron conformes a los organizadores, que ahora observan cómo la segunda fecha mantiene el ritmo y suma cada vez más espectadores.
El crecimiento del público es una de las señales más alentadoras. Las familias acompañan, alientan y disfrutan de cada partido, generando ese clima particular que distingue a los torneos infantiles. Los chicos, por su parte, encuentran en cada encuentro la posibilidad de aprender, competir y compartir la pasión por el fútbol con compañeros y rivales de diferentes instituciones.
La tarea organizativa también ocupa un lugar fundamental. La preparación de los campos, la distribución de los horarios y el aprovechamiento de los espacios permiten que la pelota no deje de rodar y que cada categoría tenga su lugar en una programación que exige esfuerzo y compromiso.
Un sábado a pleno y el domingo, las finales
El calendario del Lagunerito tendrá este sábado una jornada completa. Desde las 9, los partidos se sucederán de manera constante hasta la noche, en una propuesta que promete mantener el movimiento durante todo el día y ofrecer una extensa programación para los amantes del fútbol infantil.
El domingo llegará el momento de las instancias finales. Por tratarse del Día de la Madre, la actividad comenzará a las 17.30 y se extenderá hasta la finalización del torneo. Será el cierre de un fin de semana que reúne a numerosas delegaciones y convierte a Ciclón Racing en punto de encuentro para el fútbol de los más chicos.
El Lagunerito avanza con la alegría de sus protagonistas y el acompañamiento de las familias. En cada cancha hay una historia, una ilusión y un festejo. Y mientras la pelota sigue rodando, el club lagunero vuelve a demostrar que el fútbol infantil es mucho más que un resultado: es formación, amistad y una pasión que se transmite de generación en generación.