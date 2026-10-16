La pelota no para de rodar. El Lagunerito 2026 volvió a poner en movimiento la pasión por el fútbol infantil.
El Lagunerito sigue de fiesta y se juega la segunda jornada
El tradicional torneo organizado por Ciclón Racing reúne a clubes de Santa Fe y la región en un fin de semana a puro fútbol. Con los chicos como protagonistas, las familias acompañando y la ilusión intacta, la pelota seguirá rodando este viernes desde las 18.30. Diario El Litoral está presente para compartir toda la información y las mejores imágenes de una verdadera fiesta deportiva.
En una jornada ideal para disfrutar del deporte al aire libre, los chicos de Santa Fe y la región le dieron vida a una nueva edición de este tradicional encuentro organizado por Ciclón Racing, que una vez más se convierte en punto de reunión para numerosas instituciones, familias y pequeños futbolistas.
Después de un comienzo cargado de entusiasmo, el certamen tendrá este viernes, su segunda jornada, desde las 18.30. Se espera otra tarde para disfrutar de partidos, goles, gambetas y emociones, en un escenario donde la competencia se combina con el aprendizaje y la posibilidad de compartir experiencias con chicos de otros clubes.
Los participantes
Ciclón Racing, El Quillá, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe FC, Ateneo Inmaculada, La Salle, Banco Provincial, Guadalupe y Academia Santa Fe dicen presente en esta nueva edición. Cada institución llegó con sus equipos, sus expectativas y el acompañamiento de familiares que siguen de cerca el crecimiento deportivo de los pequeños.
El buen tiempo acompañó el inicio y las condiciones previstas para hoy invitan a disfrutar nuevamente de una jornada al aire libre. Además, el servicio de bufet ofrece una alternativa para que las familias puedan permanecer en el predio y acompañar el desarrollo de la competencia.
Mucho más que goles y resultados
El Lagunerito se extenderá durante el fin de semana, con actividad este viernes, el sábado y las finales previstas para el domingo. Serán días en los que cada equipo buscará avanzar, pero en los que el verdadero premio estará en la sonrisa de los chicos, la alegría de jugar y los recuerdos que comienzan a construirse desde las primeras experiencias deportivas.
La organización también ocupa un lugar fundamental. Detrás de cada partido hay personas que trabajan para recibir a las delegaciones, atender a las familias y ofrecer las condiciones necesarias para que los protagonistas disfruten de cada encuentro.
Ese esfuerzo permite sostener una propuesta que fortalece los vínculos entre los clubes y promueve el desarrollo del fútbol formativo.
En estas categorías, el resultado suele quedar en un segundo plano. Lo importante es aprender, compartir, respetar al compañero y al rival, y descubrir que el fútbol es mucho más que una pelota y un marcador. Es también amistad, pertenencia y una pasión que comienza a crecer desde la infancia.
Diario El Litoral acompaña esta nueva edición del Lagunerito para acercarles a sus lectores toda la información y las mejores fotografías de cada jornada.
En Ciclón Racing, la fiesta continúa. Hoy habrá nuevos partidos, las familias volverán a decir presente y los chicos tendrán otra oportunidad para disfrutar de aquello que más les gusta. Porque, más allá de los goles y las copas, el verdadero triunfo es que la pelota siga rodando y que las ganas de jugar permanezcan intactas.