Fútbol Infantil en Ciclón Racing

El Lagunerito sigue de fiesta y se juega la segunda jornada

El tradicional torneo organizado por Ciclón Racing reúne a clubes de Santa Fe y la región en un fin de semana a puro fútbol. Con los chicos como protagonistas, las familias acompañando y la ilusión intacta, la pelota seguirá rodando este viernes desde las 18.30. Diario El Litoral está presente para compartir toda la información y las mejores imágenes de una verdadera fiesta deportiva.