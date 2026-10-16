Torneo Clausura

En Recreo: el clásico se lleva todas las miradas

La Perla del Oeste recibirá este sábado a Deportivo Nobleza, desde las 16, en el encuentro correspondiente a la reprogramación de la fecha 8. El equipo de Andrés Formento llega entonado tras ganar en San Justo, mientras que el conjunto de Mario Donetti buscará dar el golpe en una nueva edición de una rivalidad que moviliza a toda la ciudad. Se espera un marco imponente, con la capacidad del estadio colmada.