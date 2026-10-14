En Ciclón Racing

El Lagunerito vuelve a encender la ilusión de los chicos

Este jueves, desde las 18.30, comenzará una nueva edición del tradicional torneo organizado por Ciclón Racing, que reunirá a equipos de la región en las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018. El certamen se extenderá hasta el domingo, jornada en la que se disputarán las finales. La fiesta tendrá el acompañamiento de Pasión Liga de Diario El Litoral.