La pelota vuelve a rodar, las camisetas se preparan para salir a escena y la ilusión de los más pequeños se renueva.
El Lagunerito vuelve a encender la ilusión de los chicos
Este jueves, desde las 18.30, comenzará una nueva edición del tradicional torneo organizado por Ciclón Racing, que reunirá a equipos de la región en las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018. El certamen se extenderá hasta el domingo, jornada en la que se disputarán las finales. La fiesta tendrá el acompañamiento de Pasión Liga de Diario El Litoral.
El Lagunerito, uno de los encuentros destacados del calendario del fútbol infantil de la región, pondrá en marcha una nueva edición este jueves, con una propuesta que tendrá como protagonistas a cientos de chicos que encontrarán en la cancha mucho más que un resultado: la posibilidad de compartir, aprender y disfrutar de su pasión por el fútbol.
Organizado por el club Ciclón Racing y bajo la coordinación general de Hugo Servín, el torneo tendrá su acto inaugural a partir de las 18.30, con el tradicional desfile de las delegaciones participantes. Será el punto de partida de cuatro jornadas en las que el deporte formativo, el compañerismo y la alegría volverán a ocupar el centro de la escena.
La convocatoria reunirá a instituciones reconocidas de Santa Fe y la región, que llegarán con sus jóvenes futbolistas para darle vida a una competencia que, año tras año, fortalece los vínculos entre clubes y promueve el crecimiento de las divisiones infantiles.
Una convocatoria que reúne a la región
Los equipos invitados para esta edición son: Banco Provincial, Universidad Nacional del Litoral, Ateneo Inmaculada, La Salle, Guadalupe, Santa Fe FC, El Quillá y Academia FC, que se sumarán al anfitrión Ciclón Racing para animar el certamen.
Las categorías que participarán serán las correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Para los chicos, la cita representará una nueva oportunidad de sumar minutos, compartir experiencias con futbolistas de otras instituciones y vivir las emociones que solamente el fútbol infantil puede ofrecer.
Desde el jueves hasta el domingo, cada partido será una invitación a disfrutar de la pelota, acompañados por familiares, entrenadores y dirigentes que sostienen cotidianamente el trabajo de formación en los clubes.
Pasión Liga, junto al fútbol infantil
La inauguración contará también con la presencia de Pasión Liga de Diario El Litoral, medio que acompaña los acontecimientos del fútbol infantil desde hace ya dos décadas. Una trayectoria construida al lado de los chicos, registrando sus primeros goles, sus festejos y esas historias que forman parte de la identidad deportiva de Santa Fe.
El acompañamiento periodístico vuelve a decir presente en una celebración donde cada equipo tiene su lugar y cada niño es protagonista. Porque detrás de cada camiseta hay esfuerzo, sueños familiares y horas de entrenamiento, pero también amistades y valores que trascienden los límites de una cancha.
El domingo llegará el momento de las finales y de conocer a los campeones de cada categoría. Sin embargo, el verdadero triunfo será que los chicos disfruten de la experiencia, compartan la pasión por el fútbol y se lleven recuerdos imborrables.
Con Ciclón Racing como anfitrión y Hugo Servín al frente de la coordinación, El Lagunerito se prepara para vivir una nueva fiesta. Desde este jueves, la pelota comenzará a escribir otra historia de goles, abrazos y sueños infantiles.