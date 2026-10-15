Con la participación de numerosas instituciones, familias acompañando y la ilusión intacta de los pequeños futbolistas, el Lagunerito comenzó a jugarse. Hugo Servín, coordinador general, agradeció el acompañamiento de Diario El Litoral y anunció novedades para el predio.
El Lagunerito 2026 puso primera y la pelota ya rueda
En una jornada ideal para disfrutar del fútbol al aire libre, los chicos de Santa Fe y la región le dieron vida a una nueva edición del tradicional torneo infantil organizado por Ciclón Racing.
La fiesta de los chicos ya está en marcha
A las 18.30, el silbato sonó y la pelota comenzó a rodar. Así, con entusiasmo, sonrisas y muchas ganas de jugar, El Lagunerito 2026 puso en marcha una nueva edición, transformando las canchas de Ciclón Racing en un punto de encuentro para el fútbol infantil de Santa Fe y la región.
El clima acompañó una jornada maravillosa para la práctica deportiva al aire libre. Los chicos fueron protagonistas desde el primer momento, con la ilusión de representar a sus colores, compartir con nuevos amigos y disfrutar de una experiencia que va mucho más allá de los resultados.
Ciclón Racing, El Quillá, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe FC, Ateneo Inmaculada, La Salle, Banco Provincial, Guadalupe y Academia Santa Fe dijeron presente en el comienzo de la competencia. Cada institución llegó con sus equipos, sus expectativas y el respaldo de familiares que acompañan de cerca el crecimiento deportivo de los pequeños.
El Lagunerito vuelve a poner en valor el sentido más genuino del fútbol formativo: jugar, aprender, compartir y construir recuerdos. En cada partido, el resultado queda en un segundo plano frente a la alegría de los chicos y el esfuerzo de quienes trabajan para que estas jornadas sean posibles.
Servín agradeció el acompañamiento y anunció novedades
Hugo Servín, coordinador general del certamen, expresó su agradecimiento por la presencia de Diario El Litoral y destacó el acompañamiento de todos los clubes participantes y sus familias, fundamentales para darle vida a una nueva edición de este encuentro deportivo.
El reconocimiento también alcanzó a quienes, desde la organización, trabajan para recibir a las delegaciones y garantizar que los protagonistas puedan disfrutar de cada jornada. La convocatoria vuelve a demostrar la importancia de estos espacios para el desarrollo del fútbol infantil y el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones.
Además, Servín anunció una novedad importante para la infraestructura del predio: durante esta jornada se pondrá en marcha la iluminación de la cancha número dos, un avance que permitirá mejorar las condiciones de uso de ese escenario y acompañar el crecimiento de las actividades deportivas.
Con el pitazo inicial de las 18.30, El Lagunerito 2026 dejó atrás la espera y comenzó a escribir nuevas historias. En Ciclón Racing, los chicos ya juegan, las familias acompañan y el fútbol vuelve a ser motivo de encuentro. Porque en cada edición, más allá de los goles y las copas, lo que verdaderamente importa es que la pelota siga rodando y que la pasión por jugar se mantenga intacta.