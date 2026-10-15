Mientras la Fórmula 1 transita la última parte de la temporada, el trabajo para el próximo año también avanza fuera de los fines de semana de carrera. Mercedes y Pirelli completaron dos jornadas de pruebas en el circuito francés de Magny-Cours, con Frederik Vesti al volante y un programa dedicado al desarrollo de los neumáticos para 2027.
Mercedes y Pirelli completaron dos días de pruebas con la mirada en 2027
Frederik Vesti recorrió 1.160 kilómetros en Magny-Cours. En la primera jornada evaluó neumáticos intermedios y en la segunda trabajó con cubiertas de seco, para precisar cuándo conviene pasar de una opción a la otra.
El piloto de reserva del equipo de Brackley acumuló 263 vueltas y 1.160 kilómetros entre ambos días. Primero trabajó sobre asfalto mojado con distintas alternativas de neumáticos intermedios. En la segunda jornada probó cubiertas de seco de diferente dureza.
La información reunida permitió estudiar una situación que suele generar incertidumbre durante las carreras: el momento en que la pista se seca lo suficiente como para cambiar los intermedios por neumáticos de seco. Una decisión que exige combinar los datos de los ingenieros con las sensaciones del piloto y que puede hacer ganar o perder varias posiciones.
Primer día: la lluvia y el riego artificial
La lluvia caída durante la noche dejó la pista húmeda a lo largo de la primera mañana. Por la tarde, el sistema de riego artificial del circuito permitió mantener las condiciones necesarias para continuar con el programa.
Vesti evaluó intermedios con diferentes compuestos y construcciones. El objetivo fue identificar las alternativas capaces de alcanzar más rápidamente la temperatura necesaria para ofrecer un buen agarre.
Durante esa jornada completó 125 vueltas y 551 kilómetros**, con un mejor registro de 1m30s284. La temperatura del asfalto alcanzó los 22 grados y la del aire llegó a 20.
Segundo día: más km y neumáticos de seco
Los bancos de niebla demoraron brevemente el inicio de la segunda jornada por la escasa visibilidad. Una vez superada esa dificultad, las pruebas se desarrollaron con normalidad y en un ambiente más cálido.
El danés sumó 138 vueltas y 609 kilómetros, con un mejor tiempo de 1m15s766. La temperatura máxima de la pista fue de 31 grados, mientras que el aire alcanzó los 24.
El trabajo con distintas opciones de neumáticos de seco permitió precisar el punto de cambio respecto de los intermed