Automovilismo

El Gálvez prueba su nuevo asfalto: una obra clave para recibir al MotoGP y buscar el regreso de la F1

La renovación del autódromo porteño supera el 60% de avance, según informó la Ciudad. Los ensayos se realizan con asesoramiento de Tilke, mientras continúan los trabajos en boxes, accesos y tribunas para la competencia prevista del 9 al 11 de abril de 2027.