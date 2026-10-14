73 victorias, 27 escenarios

Verstappen conquistó Singapur y ya ganó en 27 circuitos de la Fórmula 1

El triunfo en Marina Bay le permitió saldar una cuenta pendiente después de nueve participaciones sin victorias. Con 73 éxitos en Grandes Premios, todos con Red Bull, el neerlandés quedó a cuatro escenarios del récord de Lewis Hamilton.