A Max Verstappen le quedaba una cuenta abierta en Singapur. Había largado adelante, había subido al podio y había llegado con autos capaces de ganar, pero siempre aparecía algo que lo alejaba del primer puesto. El domingo, en su décima participación, encontró por fin la manera de llevarse la carrera que tantas veces se le había escapado.
Verstappen conquistó Singapur y ya ganó en 27 circuitos de la Fórmula 1
El triunfo en Marina Bay le permitió saldar una cuenta pendiente después de nueve participaciones sin victorias. Con 73 éxitos en Grandes Premios, todos con Red Bull, el neerlandés quedó a cuatro escenarios del récord de Lewis Hamilton.
La victoria tuvo un valor que va más allá de los puntos. Marina Bay se convirtió en el circuito número 27 en el que ganó un Gran Premio de Fórmula 1. Solo Lewis Hamilton tiene una colección más amplia: triunfó en 31 escenarios distintos.
El dato permite mirar su trayectoria desde otro lugar. Sus 73 victorias, todas con Red Bull, se repartieron entre circuitos históricos, trazados urbanos y pistas que se incorporaron en los últimos años. Singapur era una de las ausencias más llamativas de esa lista.
Una cuenta pendiente bajo las luces
Antes de este fin de semana, Verstappen acumulaba nueve participaciones en Singapur sin ganar, su mayor cantidad de intentos sin victorias entre los escenarios del calendario actual. Había conseguido cuatro podios y cuatro largadas desde la primera fila, pero el triunfo seguía pendiente.
Esta vez construyó un fin de semana completo: ganó el Sprint, se quedó con la pole position para el Gran Premio y sostuvo el primer puesto en la carrera. Superó la primera curva por delante de Charles Leclerc y desde allí encaminó una victoria que también confirmó la recuperación de Red Bull.
Después de un comienzo de temporada sin el protagonismo de otros años, encadenó los triunfos de Sepang y Singapur. Dos resultados que lo devuelven al centro de la escena antes de la gira americana.
Donde más ganó
Hay tres circuitos que comparten el primer lugar entre sus preferencias estadísticas: el Red Bull Ring, el Autódromo Hermanos Rodríguez y Yas Marina. En cada uno consiguió cinco victorias.
Austria tiene un vínculo especial con Red Bull y también con los seguidores neerlandeses que durante años hicieron de Spielberg una tribuna naranja. Allí ganó por primera vez en 2018 y repitió en 2019, dos veces en 2021 y nuevamente en 2023.
México también le dio alegrías cuando Red Bull todavía no dominaba el campeonato. Sus victorias de 2017 y 2018 llegaron antes de su etapa de campeón, y luego sumó las de 2021, 2022 y 2023.
En Abu Dhabi ganó de manera consecutiva entre 2020 y 2023 y volvió a hacerlo en 2025. Las cinco victorias en Yas Marina tuvieron un punto en común: partió desde la pole.
Un escalón por debajo aparecen Barcelona, Austin, Suzuka e Imola, con cuatro triunfos en cada uno. Barcelona conserva, además, el recuerdo del inicio de todo: en 2016, en su primera carrera con Red Bull, ganó con apenas 18 años y se convirtió en el vencedor más joven de la historia de la Fórmula 1.
No solo gano desde la Pole, también lo hizo desde los últimos lugares de la grilla
El recorrido no se explica únicamente por las carreras que controló desde la punta. Algunas de sus victorias más recordadas nacieron lejos de la primera fila.
En Spa-Francorchamps ganó desde el puesto 14 en 2022. Ese mismo año se impuso en Hungría después de largar décimo. En Austin, en 2023, salió sexto y alcanzó su victoria número 50 pese a los problemas de frenos que debió administrar.
Brasil ofrece otro ejemplo: en 2024 partió 17° y terminó ganando bajo la lluvia, con casi 20 segundos de ventaja. Fue una de esas actuaciones en las que el resultado cuenta apenas una parte de lo que ocurrió en pista.
Los 27 circuitos de su lista con sus 73 victorias
5 Red Bull Ring, Hermanos Rodríguez y Yas Marina
4 Barcelona, Austin, Suzuka e Imola
3 Interlagos, Lusail, Montreal, Monza, Spa-Francorchamps y Zandvoort
2 Yeda, Sepang, Las Vegas, Bakú, Hungaroring, Miami, Mónaco, Sakhir, Silverstone y Paul Ricard
1 Albert Park, Shanghái, Hockenheim y Marina Bay
El repaso cuenta circuitos, no nombres de Grandes Premios. Por eso, las victorias de Silverstone incluyen la del GP del 70° Aniversario de 2020. Del mismo modo, Sepang suma sus triunfos de 2017 y 2026, aunque este último correspondió al Gran Premio de Bahréin disputado en Malasia.
Las pistas que todavía le faltan
Hay tres escenarios del calendario de 2027 en los que Verstappen todavía no ganó: Portimao, Estambul y el Madring.
En Portugal consiguió dos podios en dos participaciones. En Turquía, su mejor resultado fue un segundo puesto. Y en Madrid, incorporado este año, terminó como escolta de Kimi Antonelli.
Singapur ya salió de esa lista. Ahora quedan otros lugares para ampliar una trayectoria que empezó con un triunfo inesperado en Barcelona y que, diez años después, sigue encontrando nuevas metas.