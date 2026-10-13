Lázaro Bainotti continúa sumando experiencia en su camino dentro del automovilismo internacional. El piloto argentino completó una jornada de ensayos en el circuito de Cremona, Italia, donde tuvo la oportunidad de trabajar con un monoplaza de Fórmula 4 de la Scuderia Buell, estructura dirigida por Pablo Benítez.
Lázaro Bainotti sumó kilómetros en Italia y se prepara para el cierre de la Fórmula 4 estadounidense
El joven piloto argentino completó 71 vueltas en el circuito de Cremona, al volante de un monoplaza de la Scuderia Buell. La regularidad mostrada durante las pruebas fue uno de los aspectos destacados de una jornada que precede a su próximo compromiso en Estados Unidos.
La actividad le permitió acumular 71 vueltas y desarrollar un programa de pruebas en el que no solamente buscó velocidad, sino también consistencia. Según informó su equipo de prensa, uno de los datos más alentadores fue la regularidad de sus registros, con diferencias inferiores a dos décimas de segundo entre las vueltas de las distintas tandas.
Lo mas destacado de Lázaro fue la constancia en tiempos de vuelta, un aspecto importante en la formación de un piloto joven. Mantener un ritmo sostenido durante varias vueltas es una de las condiciones necesarias para trasladar el rendimiento de una clasificación a una carrera.
Una jornada para seguir aprendiendo
Bainotti contó con la infraestructura de la Scuderia Buell y con el acompañamiento de Gabriele Lancierri, jefe de instructores de la Escuela Federal del Automóvil Club de Italia (ACI), quien participó de la jornada para aportar su experiencia al trabajo del argentino.
La posibilidad de girar en un escenario europeo y disponer de una extensa sesión de pruebas le permitió continuar su adaptación y sumar información sobre el comportamiento del monoplaza.
Este tipo de ensayos también resulta valioso para trabajar en la puesta a punto, conocer las reacciones del auto y ganar confianza en diferentes condiciones de manejo.
De Italia a Estados Unidos
El calendario de Bainotti no ofrece demasiado descanso. Después de completar su actividad en Cremona, el argentino tiene previsto viajar a Estados Unidos para afrontar la última fecha del campeonato de Fórmula 4 estadounidense, que se disputará en el circuito de Barber.
Será un nuevo desafío dentro de una temporada en la que continúa acumulando kilómetros y experiencia en escenarios internacionales.
Con el trabajo realizado en Italia como antecedente inmediato, Bainotti buscará trasladar las buenas sensaciones de las pruebas a su próximo compromiso competitivo, en una etapa de su carrera en la que cada vuelta representa una oportunidad para seguir creciendo.
El próximo compromiso de Lázaro Bainotti será este fin de semana, del 16 al 18 de octubre, en el circuito de Barber Motorsports Park, en Alabama. La actividad de la Fórmula 4 estadounidense comenzará el viernes con los entrenamientos, continuará el sábado con la clasificación y la primera carrera, y finalizará el domingo con la última competencia de la temporada.