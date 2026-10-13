Automovilismo

Lázaro Bainotti sumó kilómetros en Italia y se prepara para el cierre de la Fórmula 4 estadounidense

El joven piloto argentino completó 71 vueltas en el circuito de Cremona, al volante de un monoplaza de la Scuderia Buell. La regularidad mostrada durante las pruebas fue uno de los aspectos destacados de una jornada que precede a su próximo compromiso en Estados Unidos.