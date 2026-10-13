Para Nicolás Varrone, volver a ponerse el casco en Portimao también significa empezar a ordenar lo que viene. Después de dejar la Fórmula 2, el argentino ensayó un Oreca 07 de la clase LMP2 con AF Corse. La prueba lo acerca nuevamente a las carreras de resistencia, un ámbito que conoce y donde tiene experiencia para sostener esta nueva etapa.
Varrone empieza a definir su futuro con un regreso a la resistencia
El argentino probó un prototipo de AF Corse en Portimao y apunta a competir en la Asian Le Mans Series. Tras cerrar su etapa en Fórmula 2, busca continuidad en una especialidad en la que ya construyó una parte importante de su carrera.
El movimiento tiene un horizonte concreto. Según informó Infobae, que asegura haber confirmado su incorporación, el piloto de Ingeniero Maschwitz disputará la Asian Le Mans Series 2026-2027 con el equipo italiano. Mientras se aguardan el anuncio oficial y los detalles del programa, el ensayo en Portugal permite ver hacia dónde se orienta su continuidad.
La salida de Van Amersfoort Racing, cuando todavía quedaban tres fechas del campeonato de Fórmula 2, abrió un período de decisiones. Varrone había apostado por los monopostos, pero también mantuvo actividad en la resistencia: durante este año corrió con Corvette Racing en Daytona, Sebring y Petit Le Mans, junto a Tommy Milner y Nicky Catsburg.
Ese vínculo ayuda a entender el presente. El argentino tiene relaciones de trabajo y experiencia en las carreras de larga duración. Retomar ese camino puede darle algo fundamental después de la interrupción de su temporada en Fórmula 2: un programa que le permita seguir compitiendo.
"Estamos trabajando muy fuerte para tratar de cerrar algo importante para el año que viene”. Por entonces explicaba que tenía distintas opciones abiertas y que aún no podía comunicar una definición.
AF Corse tampoco es un equipo desconocido para él. Ya compartieron actividad en GT World Challenge durante 2023 y en la European Le Mans Series en 2024. Ese antecedente le da otro valor al acercamiento actual: existe una experiencia previa sobre la cual volver a trabajar.
La relación de la estructura italiana con Ferrari despierta expectativas, aunque una participación en LMP2 no permite anticipar un asiento en el Mundial de Resistencia. El paso inmediato tiene importancia por sí mismo: volver a correr, sumar kilómetros y sostener su presencia internacional.
La Asian Le Mans Series ofrecerá, además, un calendario particular. Por el conflicto en Medio Oriente y las dificultades logísticas, la temporada se disputará excepcionalmente en Europa. Habrá seis carreras de cuatro horas repartidas en tres fines de semana: Paul Ricard, del 13 al 15 de noviembre; Jerez, del 15 al 17 de enero; y Portimao, del 19 al 21 de febrero.
La búsqueda de Varrone también contempla mantener su actividad con Corvette en IMSA y regresar al WEC. Son objetivos que todavía requieren acuerdos y anuncios.
Después de una etapa que terminó antes de lo previsto, el argentino empieza a encontrar una dirección. Portimao fue una jornada de trabajo, pero también una señal: su futuro vuelve a tomar forma al volante de un prototipo.