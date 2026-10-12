Franco Colapinto dejó Singapur con una frustración difícil de disimular. Dos veces salió a correr y dos veces tuvo que detener el Alpine por problemas técnicos. Después de los resultados adversos de Bakú y Malasia, Marina Bay terminó de cargar un balance que el argentino describió como el peor triplete de su carrera.
Colapinto necesita respuestas de Alpine para dejar atrás la frustración
Los dos abandonos en Singapur cerraron tres fines de semana sin puntos. El argentino espera recuperarse en la gira americana, pero el equipo tiene que resolver las fallas y conseguir que la velocidad que muestra por momentos también alcance para sostener una carrera.
El peor fin de semana en Fórmula 1. Para un piloto que necesita recuperar terreno, quedarse a pie también significa perder la posibilidad de intentar algo. Corregir una largada, aprovechar una parada, defender una posición o encontrar una oportunidad cuando otro se equivoca. En Singapur, el auto le quitó esa posibilidad tanto el sábado como el domingo.
En el Sprint, Alpine identificó un problema en el sistema de almacenamiento de energía y reemplazó el componente antes de la clasificación. A esa interrupción se sumaron después las dificultades de Colapinto con el equilibrio del auto y la falta de agarre trasero. El equipo pudo devolverlo a pista, pero el resto de la jornada también dejó preguntas.
El domingo volvió a detenerse, esta vez por una posible falla en la transmisión. El diagnóstico inicial de Alpine debe completarse con la investigación: todavía hace falta establecer qué ocurrió y cómo evitar que se repita.
Tres fines de semana con problemas diferentes
El mal resultado de estas tres fechas exige revisar cada carrera con cuidado. En Sepang, Colapinto terminó 13º después de largar 21º. La apuesta por los neumáticos blandos en una pista que tardó más de lo previsto en secarse condicionó su recuperación. El propio piloto reconoció que la elección no había sido acertada, aunque destacó el ritmo posterior.
Singapur agregó una preocupación distinta: la confiabilidad. Alpine debe comprender por qué el auto se detuvo dos veces en un mismo fin de semana y recuperar una fortaleza que tanto el equipo como Franco habían valorado durante la temporada.
Esa diferencia importa para encontrar soluciones. Una elección de neumáticos obliga a revisar cómo se leyó la carrera; una falla técnica requiere identificar una causa y corregirla. La acumulación de resultados adversos aumenta la presión, pero cada problema necesita su respuesta.
También obliga a mirar cuánto de la competitividad que Alpine considera tener puede aprovecharse realmente. El ritmo prometedor sirve como punto de partida. Para sumar, hace falta sostenerlo y llegar al final.
Gasly también muestra dónde falta mejorar
La carrera de Pierre Gasly amplió el panorama. El francés largó séptimo y terminó undécimo, fuera de los puntos. Después señaló dificultades de tracción y desgaste de los neumáticos traseros, y advirtió que el equipo pierde rendimiento en las distancias largas.
Su resultado ayuda a entender por qué el análisis de Alpine debe ir más allá de los abandonos de Colapinto. Terminar es una condición indispensable, pero el equipo también necesita conservar durante la carrera las posibilidades que construye en clasificación.
Esa es la dificultad que dejan expuesta sus últimos fines de semana: cuando consigue una buena posición de partida, no siempre puede sostenerla; cuando necesita remontar, tampoco tiene margen para desperdiciar oportunidades.
América, una expectativa que necesita respaldo
Colapinto espera la gira americana por la cercanía con casa y por el apoyo de los hinchas. Después de esta tres carreras, ese acompañamiento puede ayudarlo a recuperar ánimo. La respuesta deportiva, sin embargo, debe llegar desde Alpine.
Steve Nielsen reconoció que el equipo necesita entender las dos detenciones y anticipó que hay nuevas piezas en preparación. Austin será la primera oportunidad para comprobar si ese trabajo empieza a dar resultados.
Franco llegará con ganas de volver a sumar y dejar atrás la frustración. Para hacerlo, necesita un auto que le permita completar la carrera y pelear hasta el final. Después de Singapur, ese es el primer compromiso que Alpine tiene que cumplir.
A la temporada de Fórmula 1 le quedan seis Grandes Premios: Estados Unidos, en Austin, del 23 al 25 de octubre; México, en Ciudad de México, del 30 de octubre al 1 de noviembre; São Paulo, en Interlagos, del 6 al 8 de noviembre; Las Vegas, del 19 al 21 de noviembre; Qatar, en Lusail, del 27 al 29 de noviembre; y Abu Dhabi, en Yas Marina, del 4 al 6 de diciembre, donde se cerrará el campeonato.