GP de Singapur

Red Bull vuelve a incomodar: Verstappen gana y el equipo empieza a encontrar respuestas

Los triunfos en Malasia y Singapur muestran una recuperación que va más allá de los resultados. Mekies destacó el aporte de Verstappen para orientar el desarrollo, aunque el cierre del programa de mejoras abre un interrogante: cuánto podrá sostener este avance mientras sus rivales siguen trabajando