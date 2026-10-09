Una sola vuelta le alcanzó a Max Verstappen para quedarse con la pole de la Sprint en Singapur. George Russell y Charles Leclerc necesitaron un segundo intento con el mismo juego de neumáticos blandos para marcar sus mejores tiempos. Esa diferencia dejó una de las claves del viernes: además de tener un auto veloz, había que conseguir que las gomas estuvieran listas en el momento justo.
Singapur: la temperatura de los neumáticos marcó la diferencia
Verstappen consiguió la pole para la Sprint con una sola vuelta rápida, mientras Russell y Leclerc mejoraron en el segundo intento. Pirelli destacó la preparación de las gomas y anticipó que tanto el medio como el blando pueden ser opciones para el sábado.
Según el informe de Pirelli, la entrada en temperatura fue el aspecto que más distinguió a los equipos. Marina Bay comenzó la actividad con poco caucho sobre el asfalto y, en esas condiciones, algunos pilotos tuvieron dificultades para alcanzar el punto en el que los neumáticos ofrecen su mejor rendimiento.
El problema no estuvo limitado a un compuesto. Simone Berra, ingeniero jefe de Pirelli, señaló que el equilibrio del auto y la capacidad de calentar rápidamente las gomas delanteras fueron determinantes. Sin suficiente temperatura adelante, cuesta conseguir que el auto responda con precisión al entrar en las curvas.
Verstappen resolvió su clasificación con un juego nuevo de blandos y una única vuelta rápida, en la que marcó 1m31s156. Russell quedó a 120 milésimas, pero construyó su registro de otra manera: hizo un primer intento, completó dos vueltas para enfriar los neumáticos y volvió a acelerar. Leclerc también mejoró en su segunda vuelta rápida, aunque dejó una sola vuelta de recuperación entre ambas.
Las tres secuencias muestran que no hubo una receta única. Cada auto y cada estilo de conducción requirieron una preparación diferente para aprovechar el mismo compuesto. El segundo intento permitió mejorar a los pilotos de Mercedes y Ferrari, aunque eso no significa que repetir una vuelta rápida fuera la mejor opción para todos.
También cambió la pista. A medida que los autos dejaron caucho sobre la trayectoria, aumentó la adherencia. Pirelli observó una evolución importante desde el entrenamiento y advirtió que, si esa tendencia continúa, los tiempos del sábado podrían ser más rápidos de lo previsto.
Por eso, los registros del viernes deben leerse con cuidado. Russell encabezó la práctica con blandos, mientras Verstappen fue sexto y el más rápido entre quienes hicieron su mejor tiempo con medios. Comparar esas posiciones sin considerar los neumáticos utilizados puede dar una imagen incompleta del rendimiento.
Pirelli calculó una ventaja del blando C5 sobre el medio C4 de entre ocho y nueve décimas por vuelta. Es una referencia de velocidad, pero no alcanza por sí sola para decidir qué conviene usar en la Sprint.
Para la carrera corta, ambos aparecen como alternativas viables. El blando ofrece mayor rendimiento inmediato; la pregunta será cuánto de esa ventaja podrá sostener cada piloto durante la competencia. El medio también entra en consideración, aunque su elección dependerá de cómo funcione en cada auto.
La pole de Verstappen mostró cuánto puede valer acertar con la preparación de un solo intento. La Sprint pondrá a prueba otra parte del trabajo: mantener ese rendimiento durante varias vueltas.