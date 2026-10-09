Max Verstappen terminó la clasificación Sprint de Singapur con el mejor tiempo, aunque debió esperar una decisión de los comisarios para tener asegurado el primer lugar en la grilla. Un adelantamiento a Lewis Hamilton bajo bandera amarilla puso su pole bajo revisión. Finalmente, la investigación se cerró sin sanción.
Verstappen en Singapur: por qué no fue sancionado en Singapur
El neerlandés adelantó a Hamilton bajo bandera amarilla durante la clasificación Sprint. Los comisarios comprobaron que había reducido la velocidad y consideraron que la maniobra fue consecuencia de la diferencia de ritmo entre ambos autos
La maniobra ocurrió durante la primera parte de la sesión, cuando Sergio Pérez golpeó las barreras con su Cadillac y provocó la aparición de una bandera amarilla. Verstappen venía en una vuelta rápida y alcanzó a Hamilton entre las curvas 7 y 8, dentro del sector señalizado.
“Max me adelantó bajo banderas amarillas”, avisó el británico por radio. Desde el Red Bull, Verstappen también expresó sus dudas: creía haber pasado antes de la señal, pero anunció que dejaría pasar nuevamente al Ferrari por precaución.
La revisión posterior confirmó que el adelantamiento se produjo en la zona de bandera amarilla. Sin embargo, los comisarios analizaron también cómo había reaccionado cada piloto y la diferencia de velocidad entre los dos autos.
Qué mostraron los datos
Hamilton había sido advertido de la llegada del Red Bull. Al salir de la curva 7, redujo la velocidad y se desplazó hacia la derecha para dejar libre la trayectoria. Cuando Verstappen lo superó, el Ferrari circulaba a menos de 60 kilómetros por hora.
El neerlandés explicó que todavía estaba acelerando a la salida de esa curva cuando vio la bandera y levantó el pie. La telemetría respaldó su versión: dentro de los primeros 40 metros del sector señalizado ya había soltado por completo el acelerador. También comenzó a frenar y abandonó su vuelta rápida.
Otro dato ayudó a entender la decisión: en el punto del adelantamiento, el Red Bull circulaba unos 70 kilómetros por hora más lento que en otra vuelta rápida de la misma sesión.
Pese a esa reducción, la diferencia de velocidad con Hamilton seguía siendo considerable. Verstappen sostuvo que, para evitar pasarlo, habría tenido que frenar con mucha intensidad, con el riesgo de generar una situación insegura.
Una infracción que quedó sin castigo
Los comisarios determinaron que Verstappen incumplió la norma al adelantar bajo bandera amarilla. Aun así, consideraron que había reaccionado de manera adecuada a la señal y que el sobrepaso fue una consecuencia de la marcada diferencia de velocidad entre ambos autos.
Por esas circunstancias, resolvieron no imponer una penalización.
Así, Verstappen conservó la pole y largará este sábado al frente de la Sprint en Marina Bay, con George Russell y Charles Leclerc detrás. La investigación confirmó la infracción, pero también dejó establecido por qué, en este caso, no hubo castigo.