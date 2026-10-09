En Singapur, cada vuelta exige atención y el tiempo para encontrar un auto competitivo es escaso. El formato sprint deja un solo entrenamiento antes de la primera clasificación del fin de semana. Entre los muros de Marina Bay, los equipos necesitan aprovechar esa hora para ajustar sus autos y darles confianza a los pilotos.
Singapur exige ajustes: qué novedades presentan los equipos de Fórmula 1
Red Bull busca mejorar el rendimiento de su auto y McLaren refuerza la refrigeración de los frenos. Solo tres escuderías declaran nuevas piezas para este fin de semana; Alpine trabaja con el material disponible
Las novedades para esta fecha son pocas. Solo Mercedes, Red Bull y McLaren declaran nuevas piezas, con cambios que responden tanto a la búsqueda de rendimiento como a las exigencias del circuito. El resto de la grilla concentra su trabajo en la puesta a punto y en aprovechar las evoluciones incorporadas en carreras anteriores.
Red Bull llega con el impulso de la victoria de Max Verstappen en Sepang. Sin embargo, el triunfo no detiene el trabajo sobre el auto: en Singapur presenta modificaciones en el alerón delantero para generar más carga aerodinámica y mantener estable el paso del aire.
En términos sencillos, busca que el auto se apoye mejor en las curvas, una cualidad valiosa en un trazado donde los pilotos necesitan precisión para acercarse a los muros sin perder confianza.
El equipo también modifica los conductos de salida de aire de los frenos traseros. Es un cambio ligado a las necesidades de Marina Bay, donde las frenadas se suceden y mantener las temperaturas bajo control resulta fundamental.
El calor también obliga a trabajar
McLaren apunta justamente a la refrigeración. Su novedad está en los conductos de los frenos delanteros, diseñados para permitir un mayor paso de aire y responder a las exigencias de Singapur y de próximas carreras.
Puede parecer un detalle menor frente a una gran renovación del auto, pero en este circuito tiene un valor concreto. Los frenos necesitan trabajar dentro de las temperaturas previstas para que el piloto pueda exigirlos con confianza, vuelta tras vuelta.
Mercedes completa el grupo de equipos con novedades mediante un nuevo alerón delantero y cambios en sus placas laterales. Esa pieza se suma al conjunto de mejoras que Antonelli utiliza este fin de semana, mientras Russell conduce la versión anterior del W17.
Alpine mantiene su configuración
Alpine no declara nuevas evoluciones para esta fecha. Franco Colapinto y Pierre Gasly afrontan el fin de semana con el objetivo de encontrar una buena puesta a punto y aprovechar el rendimiento del auto para volver a sumar.
Tampoco presentan nuevas piezas Ferrari, Aston Martin, Williams, Racing Bulls, Haas, Audi ni Cadillac. El trabajo sigue siendo intenso: sin estrenos, los equipos deben adaptar sus autos a una pista irregular y a condiciones que cambian entre las sesiones diurnas y nocturnas.
Ese contraste agrega una dificultad. El entrenamiento se realiza de día y la clasificación sprint, de noche. Los datos de la primera salida a pista necesitan interpretarse teniendo en cuenta que, unas horas después, los pilotos encuentran otro escenario.
Con poco margen para corregir, Singapur pone a prueba tanto las novedades como la preparación previa. El desafío es conseguir que el auto responda desde el comienzo y permita atacar las curvas con confianza, en un circuito donde una pequeña imprecisión puede terminar contra el muro.