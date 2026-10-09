Franco Colapinto terminó el único entrenamiento de Singapur con una diferencia por descontar y sensaciones que necesita mejorar. El argentino quedó 19° en Marina Bay y no encontró la comodidad que buscaba con su Alpine antes de la clasificación sprint, la próxima actividad del fin de semana.
Russell quedó al frente y Colapinto tiene trabajo pendiente para la clasificación sprint
El argentino no se sintió cómodo con su Alpine en el único entrenamiento del fin de semana. Trabajó con neumáticos duros y medios, sin utilizar los blandos, y terminó a 945 milésimas de Gasly. Russell encabezó la sesión, seguido por Leclerc y Norris.
Su mejor vuelta fue de **1 minuto, 34 segundos y 983 milésimas**, a 2.709 segundos de George Russell, quien encabezó la sesión con Mercedes. Franco marcó ese registro con neumáticos medios y no utilizó los blandos, a diferencia de los cinco pilotos que terminaron al frente.
Dentro de Alpine, la comparación dejó trabajo pendiente. Pierre Gasly fue noveno con 1:34.038, también con medios, y la distancia entre ambos fue de **945 milésimas**. Colapinto buscó bajar su tiempo en un segundo intento sobre el cierre, pero no pudo mejorar.
Ahora debe revisar junto a sus ingenieros lo aprendido durante esa hora y encontrar ajustes que le permitan afrontar con mayor confianza una clasificación en la que ya se define la grilla de partida de la carrera corta.
El trabajo de Franco
Colapinto fue el primero en salir de la calle de boxes cuando se habilitó la pista. Comenzó con neumáticos duros, el compuesto C3 de Pirelli, sobre un asfalto todavía sucio y con escasa adherencia. La mayoría eligió esa misma goma para los primeros giros; Sergio Pérez salió con medios.
En ese comienzo, Franco se ubicó momentáneamente entre los diez primeros con una vuelta de 1:37.819. Los tiempos bajaban rápidamente a medida que los autos limpiaban la trayectoria y los pilotos encontraban referencias.
El argentino cerró su primera tanda con **1:36.752**, que en ese momento lo dejaba 15°. Gasly estaba 11°, con 1:35.691.
Después, Colapinto colocó un juego nuevo de medios para una segunda tanda destinada a trabajar en ritmo de carrera. En la parte final de la práctica buscó una vuelta rápida con ese compuesto y consiguió el 1:34.983 que quedó como su mejor registro.
La elección de neumáticos aporta contexto a su posición final, aunque no explica la diferencia con su compañero, que también utilizó medios. La falta de comodidad con el auto es uno de los puntos que Alpine necesita resolver antes de volver a pista.
Russell terminó adelante
La lucha por el primer lugar cambió varias veces durante el entrenamiento. Max Verstappen encabezó los minutos iniciales con 1:35.641 y luego Lando Norris pasó al frente con 1:34.367, todavía con neumáticos duros.
Más adelante, Russell marcó 1:33.886 y Kimi Antonelli lo superó por 56 milésimas, con 1:33.830. Mercedes mostraba buenas referencias, aunque los programas de trabajo y las cargas de combustible impedían establecer una comparación definitiva.
Los intentos con blandos llegaron en los últimos 15 minutos. Russell registró 1:32.864, pero Lewis Hamilton lo desplazó con 1:32.821. Oscar Piastri también se sumó a la pelea.
A cuatro minutos del final, Russell dio el salto decisivo: **1:32.274**. Norris quedó detrás con 1:32.547, hasta que Charles Leclerc mejoró sobre la bandera a cuadros y se ubicó segundo con 1:32.472.
Así, el británico terminó al frente, con **198 milésimas de ventaja sobre Leclerc y 273 sobre Norris**. Hamilton fue cuarto y Piastri, quinto. Los cinco utilizaron blandos.
Russell consiguió esa referencia con la configuración anterior del Mercedes, mientras Antonelli trabajó con las mejoras estrenadas en Sepang y el nuevo alerón delantero. Sin embargo, la diferencia de neumáticos entre ambos obliga a esperar antes de sacar conclusiones sobre las dos versiones del auto.
Además, el británico afronta una penalización que lo llevará al fondo de la grilla del Gran Premio del domingo por el cambio de componentes de su unidad de potencia.
Verstappen, el más rápido con medios
Verstappen terminó sexto, con **1:33.006**, a 732 milésimas de Russell, y fue el más veloz entre quienes marcaron sus mejores vueltas con medios.
Su entrenamiento tuvo una dificultad adicional: un problema de radio lo mantuvo en el garaje mientras Red Bull trabajaba para solucionarlo. Laurent Mekies explicó que el equipo no había tenido comunicación con el piloto durante la primera salida.
Antonelli quedó séptimo, a 1.251 segundos del mejor tiempo, seguido por Isack Hadjar, a 1.449. El francés tuvo una sesión movida: se quejó de los rebotes y pidió una revisión del auto después de un salto al pasar por la curva 2.
Gasly y Liam Lawson completaron los diez primeros.
Los Cadillac también probaron blandos. Pérez terminó 21°, con 1:35.299, y Valtteri Bottas fue 22°, con 1:35.620.
Calor y una breve neutralización
El entrenamiento comenzó con alrededor de **32 grados de temperatura ambiente, 52 en el asfalto y un 62% de humedad**. Durante la sesión, las referencias variaron ligeramente, pero el calor se mantuvo como una exigencia para los pilotos y los autos.
A unos 20 minutos del final, Nico Hülkenberg quedó detenido cerca de la salida de la calle de boxes y provocó un breve período de auto de seguridad virtual. Sus comunicaciones apuntaban a un posible problema de transmisión, aunque la causa todavía requería confirmación.
Los auxiliares retiraron el Audi y el equipo comenzó a trabajar en la reparación para la clasificación sprint. Hülkenberg terminó 18°, con 1:34.884, obtenido con neumáticos duros.
También hubo salidas de pista. Norris se fue ancho y evitó los muros, mientras Antonelli se pasó en la frenada de la curva 16 sobre el cierre. El italiano utilizó la vía de escape y pudo regresar al circuito.
Lo que viene: clasificar de noche
Singapur recibe por primera vez un fin de semana sprint y deja poco margen para preparar el auto. Tras el único entrenamiento, disputado de día, la clasificación de la carrera corta se realiza de noche, con otras condiciones de temperatura y adherencia.
Los neumáticos medios son obligatorios en las dos primeras etapas de la clasificación sprint, SQ1 y SQ2; los blandos se utilizan en la SQ3. Por eso, buena parte de los equipos eligió dedicar el tramo final del entrenamiento a trabajar con medios.
La sprint del sábado también permite reunir información sobre el ritmo de carrera. Después de esa prueba, los equipos vuelven a tener la posibilidad de modificar la puesta a punto antes de la clasificación para el Gran Premio.
Para Colapinto, el objetivo inmediato es mejorar las sensaciones al volante. Ya tiene los primeros datos de Marina Bay, pero necesita encontrar una respuesta del Alpine que le permita atacar con confianza en una pista donde los muros dejan poco espacio para el error.