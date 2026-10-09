GP de Singapur

Russell quedó al frente y Colapinto tiene trabajo pendiente para la clasificación sprint

El argentino no se sintió cómodo con su Alpine en el único entrenamiento del fin de semana. Trabajó con neumáticos duros y medios, sin utilizar los blandos, y terminó a 945 milésimas de Gasly. Russell encabezó la sesión, seguido por Leclerc y Norris.