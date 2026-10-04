Franco Colapinto avanzó ocho puestos en el Gran Premio de Baréin disputado en Malasia, pero el resultado no lo dejó conforme. Terminó 13º después de largar 21º y, al bajarse del Alpine, lamentó la elección de neumáticos que lo complicó desde el comienzo. Había ritmo para buscar algo más, según su evaluación, pero la apuesta por las gomas para seco sobre una pista todavía mojada le costó demasiado.
Colapinto lamentó la elección de neumáticos: “Fue la decisión incorrecta”
Pese a mostrar un ritmo competitivo en la segunda mitad, el piloto bonaerense no logró ingresar en la zona de puntos tras una compleja largada en la pista.
“Una lástima, obviamente fue la decisión incorrecta. Después había que tomar mucho riesgo para ir rápido con la goma lisa y ya habíamos perdido la carrera”, explicó.
La lluvia había demorado la largada y, durante la espera, algunos sectores de Sepang comenzaron a secarse. Alpine apostó a que ese proceso sería más rápido. No ocurrió así y sus dos pilotos sufrieron: Pierre Gasly se despistó antes de la partida y Colapinto tuvo serias dificultades para poner la potencia en el piso cuando se apagaron los semáforos.
“Nos quedamos todos patinando en la largada, en el cajón, y el auto no salió para adelante”, contó el argentino.
La pista no se secó como esperaban
Colapinto describió un comienzo en el que debía arriesgar demasiado para conseguir tiempos que, de todas maneras, estaban lejos de los de quienes llevaban intermedios. Optó por no exponerse tanto y esperar una neutralización que le permitiera recuperar la diferencia.
“Había que esperar a un safety car y estaba muy complicado con la goma lisa”, señaló.
La explicación de Franco dejó en claro cuál había sido el cálculo que falló. Esperaban que el asfalto mejorara en pocas vueltas, pero la humedad se mantuvo mucho más tiempo.
“Yo pensé que en tres o cuatro vueltas estaba seca y no se secó más”, reconoció sobre aquel tramo inicial.
Alpine no fue el único equipo que se equivocó. Ferrari también había elegido neumáticos para seco, aunque después Hamilton y Leclerc pudieron remontar hasta el tercer y cuarto puesto. Para Colapinto, la recuperación alcanzó para avanzar en el clasificador, pero no para llegar a los puntos.
El ritmo, lo que rescató de la tarde
Cuando las condiciones permitieron aprovechar las gomas lisas, Franco encontró una respuesta mucho más alentadora en el Alpine. Ese fue el aspecto que destacó después de una carrera en la que terminó por delante de Gasly, 16º.
“Pasé a varios autos que venían adelante mío bastante lejos y tenía mucho mejor ritmo”, sostuvo.
El argentino llegó a ocupar el undécimo puesto mientras otros pilotos paraban en boxes. Luego de su propia detención, en la vuelta 31, cuando cambió blandos por duros, regresó a pista en el lugar 19. En el último relanzamiento superó a Oliver Bearman y quedó 13º, posición en la que cruzó la meta.
Para Colapinto, esa velocidad dejó una señal positiva para las próximas carreras, aunque también aumentó la bronca por lo que se había perdido al principio. Consideró que, con otra elección, el resultado podría haber sido mejor.
Un final con poco margen
La última salida del auto de seguridad volvió a juntar al pelotón, pero no abrió tantas oportunidades como podía parecer. Con apenas cuatro vueltas de carrera por delante y varios rivales con neumáticos nuevos, Franco explicó que era difícil sacar una diferencia.
“Al final, obviamente, con el trencito de las gomas nuevas en el restart de cuatro vueltas, era difícil”, resumió.
Pudo ganar un puesto frente a Bearman, aunque quedó fuera de la pelea por los puntos. Cerró así una tarde en la que recuperó ocho posiciones respecto de su lugar en la grilla, pero se quedó con la sensación de que había más para conseguir.
“Fue una tarde muy difícil, muy difícil. Obviamente no decidimos bien”, admitió.
Colapinto sigue 12º en el campeonato, con 27 puntos. Alpine tampoco sumó con Gasly y quedó a 22 unidades de Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto entre los constructores.
Franco puso el foco en lo que deben corregir: trabajar para que, cuando vuelvan a encontrarse con condiciones parecidas, puedan tomar una mejor decisión.
Cuándo vuelve a correr Colapinto
GP de Singapur — horarios de la Argentina
Franco Colapinto volverá a la pista del 9 al 11 de octubre para disputar el Gran Premio de Singapur, en el circuito callejero de Marina Bay. El fin de semana incluirá el último sprint de la temporada, el sábado 10, mientras que la carrera principal será el domingo 11. Alpine buscará volver a sumar después de irse sin puntos de Sepang.
Viernes 9 de octubre, 05:30: único entrenamiento libre. 09:30: clasificación para el sprint.
Sábado 10 de octubre, 06:00: carrera sprint. 10:00: clasificación para el Gran Premio.
Domingo 11 de octubre, 09:00: carrera principal, a 62 vueltas.