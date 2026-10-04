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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el GP de Malasia

El piloto argentino tendrá su próxima presentación con Alpine en Singapur, del 9 al 11 de octubre, después de finalizar 13° este domingo en Sepang.

Franco Colapinto volverá a competir el próximo fin de semana en Singapur. Foto: ReutersFranco Colapinto volverá a competir el próximo fin de semana en Singapur. Foto: Reuters
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Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 el próximo fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Singapur. La actividad se desarrollará del viernes 9 al domingo 11 de octubre, con la carrera como cierre de la programación.

El argentino llegará a esa cita después de terminar 13° en Malasia. En el circuito de Sepang, el representante de Alpine recuperó ocho posiciones respecto de su lugar de partida, aunque no consiguió sumar puntos.

La próxima carrera de Colapinto

La competencia principal del Gran Premio de Singapur se disputará el domingo 11 de octubre. Será la siguiente escala del campeonato 2026 y mantendrá a la categoría en el sudeste asiático después de su paso por Malasia.

Colapinto compartirá nuevamente la representación de Alpine con Pierre Gasly. El francés finalizó 16° en Sepang, donde ninguno de los dos pilotos de la escudería logró ingresar entre los diez primeros.

Mirá tambiénVerstappen se quedó con el Gran Premio de Malasia y Colapinto terminó 13°

Cómo llega el argentino

En Malasia, Colapinto largó 21° por dos penalizaciones: cinco puestos por el accidente en Azerbaiyán y otros diez por cambiar el motor de combustión interna. La prueba tuvo una demora de más de una hora y media por la lluvia y los problemas técnicos.

El fin de semana de Singapur comenzará el viernes 9 de octubre, continuará el sábado 10 y finalizará el domingo 11 con una nueva carrera del campeonato.

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