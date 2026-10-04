Max Verstappen, de Red Bull, se quedó este domingo con el Gran Premio de Malasia, correspondiente a la temporada 2026 de la de la Fórmula 1. Kimi Antonelli y Lewis Hamilton completaron el podio en el Circuito Internacional de Sepang.
Verstappen se quedó con el Gran Premio de Malasia y Colapinto terminó 13°
El argentino avanzó ocho puestos con Alpine y quedó fuera de los puntos. La lluvia y los problemas técnicos demoraron más de una hora y media la largada en Sepang.
El argentino Franco Colapinto, de Alpine, finalizó en la 13° ubicación tras partir desde el puesto 21. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, terminó 16°.
La lluvia demoró la largada
La competencia estaba prevista para las 4, hora argentina, pero comenzó a las 5.41. La lluvia torrencial y los problemas de software en los autos obligaron a suspender el procedimiento de largada y retrasaron el inicio más de una hora y media.
Antonelli encabezó las primeras vueltas, seguido por George Russell. El despiste de Valtteri Bottas en la curva 13 provocó la salida del auto de seguridad. Tras el relanzamiento, Verstappen superó al italiano y tomó el liderazgo.
La carrera volvió a neutralizarse por el abandono de Alex Albon. En el tramo final, Russell quedó detenido y terminó fuera de competencia, mientras que Lando Norris salió a la grava, pudo continuar y concluyó noveno.
Colapinto recuperó ocho posiciones
El piloto argentino afrontó una sanción de cinco puestos por el accidente en Azerbaiyán y otra de diez por cambiar el motor de combustión interna. Durante la prueba llegó a ubicarse 12°, mientras sus rivales cumplían sus detenciones en boxes.
Su parada en la vuelta 33 lo relegó al puesto 19. Luego recuperó terreno y volvió a ingresar durante la neutralización por Albon para colocar neumáticos medios. En el cierre alcanzó la 13ª ubicación, por delante de Oliver Bearman y Esteban Ocon.
Charles Leclerc terminó cuarto e Isack Hadjar, quinto. Oscar Piastri, Liam Lawson, Fernando Alonso, Norris y Arvid Lindblad completaron los primeros diez. Además de Russell y Albon, Bottas integró la lista de abandonos.
Cómo es Sepang y cuál es la próxima fecha
El circuito de Sepang tiene una longitud de 5,543 kilómetros y 15 curvas. Combina largas rectas, fuertes frenadas y sectores rápidos. El calor, la humedad y las lluvias tropicales son otras de las características del escenario, que recibió su primer Gran Premio en 1999.
La prueba se trasladó a Malasia como reemplazo de la cita prevista en Bahréin por el conflicto en Medio Oriente. La Fórmula 1 continuará en el sudeste asiático con el Gran Premio de Singapur, que se disputará del 9 al 11 de octubre.