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Verstappen se quedó con el Gran Premio de Malasia y Colapinto terminó 13°

El argentino avanzó ocho puestos con Alpine y quedó fuera de los puntos. La lluvia y los problemas técnicos demoraron más de una hora y media la largada en Sepang.

Verstappen fue más que los Mercedes y se quedó con el GP de Malasia. Foto: ReutersVerstappen fue más que los Mercedes y se quedó con el GP de Malasia. Foto: Reuters
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Max Verstappen, de Red Bull, se quedó este domingo con el Gran Premio de Malasia, correspondiente a la temporada 2026 de la de la Fórmula 1. Kimi Antonelli y Lewis Hamilton completaron el podio en el Circuito Internacional de Sepang.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, finalizó en la 13° ubicación tras partir desde el puesto 21. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, terminó 16°.

La lluvia demoró la largada

La competencia estaba prevista para las 4, hora argentina, pero comenzó a las 5.41. La lluvia torrencial y los problemas de software en los autos obligaron a suspender el procedimiento de largada y retrasaron el inicio más de una hora y media.

Antonelli encabezó las primeras vueltas, seguido por George Russell. El despiste de Valtteri Bottas en la curva 13 provocó la salida del auto de seguridad. Tras el relanzamiento, Verstappen superó al italiano y tomó el liderazgo.

La carrera volvió a neutralizarse por el abandono de Alex Albon. En el tramo final, Russell quedó detenido y terminó fuera de competencia, mientras que Lando Norris salió a la grava, pudo continuar y concluyó noveno.

Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Sepang International Circuit, Sepang, Malaysia - October 3, 2026 Alpine's Franco Colapinto in action during practice 3 REUTERS/Hasnoor HussainColapinto empezó 21° y terminó 13°, muy cerca de los puntos. Foto: Reuters

Colapinto recuperó ocho posiciones

El piloto argentino afrontó una sanción de cinco puestos por el accidente en Azerbaiyán y otra de diez por cambiar el motor de combustión interna. Durante la prueba llegó a ubicarse 12°, mientras sus rivales cumplían sus detenciones en boxes.

Su parada en la vuelta 33 lo relegó al puesto 19. Luego recuperó terreno y volvió a ingresar durante la neutralización por Albon para colocar neumáticos medios. En el cierre alcanzó la 13ª ubicación, por delante de Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Charles Leclerc terminó cuarto e Isack Hadjar, quinto. Oscar Piastri, Liam Lawson, Fernando Alonso, Norris y Arvid Lindblad completaron los primeros diez. Además de Russell y Albon, Bottas integró la lista de abandonos.

Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Sepang International Circuit, Sepang, Malaysia - October 4, 2026 General view of Red Bull's Max Verstappen and Mercedes' Andrea Kimi Antonelli in action during the race REUTERS/Hasnoor HussainVerstappen no ganaba desde el último GP de la temporada pasada. Foto: Reuters

Cómo es Sepang y cuál es la próxima fecha

El circuito de Sepang tiene una longitud de 5,543 kilómetros y 15 curvas. Combina largas rectas, fuertes frenadas y sectores rápidos. El calor, la humedad y las lluvias tropicales son otras de las características del escenario, que recibió su primer Gran Premio en 1999.

La prueba se trasladó a Malasia como reemplazo de la cita prevista en Bahréin por el conflicto en Medio Oriente. La Fórmula 1 continuará en el sudeste asiático con el Gran Premio de Singapur, que se disputará del 9 al 11 de octubre.

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