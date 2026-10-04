GP de Baréin

Verstappen volvió a ganar y Antonelli dio un golpe al campeonato: Colapinto cumplió y remontó

Max logró en Sepang su primera victoria de 2026 y el primer triunfo del nuevo motor de Red Bull. Antonelli terminó segundo y le sacó 84 puntos a Russell, que abandonó cuando marchaba tercero. Hamilton completó el podio y Colapinto avanzó del puesto 21 al 13.