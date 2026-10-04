Max logró en Sepang su primera victoria de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y el primer triunfo del nuevo motor de Red Bull. Antonelli terminó segundo y le sacó 84 puntos a Russell, que abandonó cuando marchaba tercero por un inconveniente en la unidad de potencia. Hamilton completó el podio y Colapinto avanzó del puesto 21 al 13.
Verstappen volvió a ganar y Antonelli dio un golpe al campeonato: Colapinto cumplió y remontó
Max logró en Sepang su primera victoria de 2026 y el primer triunfo del nuevo motor de Red Bull. Antonelli terminó segundo y le sacó 84 puntos a Russell, que abandonó cuando marchaba tercero. Hamilton completó el podio y Colapinto avanzó del puesto 21 al 13.
Max Verstappen saltó a los brazos de sus mecánicos. Había esperado buena parte del año para ese festejo y, después de quedar tan cerca en Bakú, esta vez pudo concretarlo. Ganó el Gran Premio de Baréin disputado en Malasia, consiguió su primera victoria de 2026 y le dio el primer triunfo al nuevo motor de Red Bull.
El sábado había hecho la pole y el domingo estuvo brillante. Fue rápido con la pista mojada, recuperó la punta con un sobrepaso a Kimi Antonelli y resolvió bien el último relanzamiento, después de que el auto de seguridad borrara la diferencia que había conseguido. Además, mantuvo una racha que comenzó en 2016: ganar al menos una carrera por temporada, en lo personal también hoy el récord de su victoria 72 con el equipo austríaco.
Antonelli terminó segundo y también se llevó mucho de Sepang. Fue más rápido que George Russell, lo superó en pista y, con el abandono de su compañero cerca del final, amplió a 84 puntos su ventaja en el campeonato. Lewis Hamilton completó el podio después de una gran recuperación, tras la equivocación de Ferrari con los neumáticos del comienzo.
Franco Colapinto llegó 13º luego de largar 21º. La elección de gomas de Alpine también lo perjudicó, aunque logró avanzar y terminó por delante de Pierre Gasly.
El diluvio y una largada que se hizo esperar
La lluvia cayó con fuerza durante los himnos y obligó a postergar la salida. Los autos se pusieron en movimiento 40 minutos después del horario previsto, pero durante las vueltas de formación aparecieron problemas que iban más allá del agua.
Verstappen avisó que su Red Bull no aceleraba. Poco después, Hamilton avanzó muy lentamente mientras otros pilotos lo superaban. Hubo dificultades similares en otros autos y la dirección de carrera sacó la bandera roja para interrumpir el procedimiento.
Mientras la espera se prolongaba, la pista empezó a secarse. La reanudación se anunció para las 16.33 locales, 93 minutos después del horario original. Algunos sectores parecían estar para gomas lisas, pero en otros todavía había demasiada agua.
Mercedes eligió intermedios para sus dos pilotos. Verstappen también los llevaba al momento de la largada. Ferrari apostó por blandos y McLaren había elegido medios. Algunos pilotos entraron a la calle de boxes para cambiar esa decisión durante las vueltas previas. Quienes siguieron con neumáticos para seco sufrieron desde el arranque.
Antonelli tomó la punta, seguido por Russell. Verstappen tuvo que contener a Liam Lawson antes de afirmarse tercero. Hamilton cayó al décimo lugar y Leclerc entró a colocar intermedios, pero una parada lenta lo dejó último, a más de un minuto de los líderes.
Verstappen fue a buscar la punta
Max superó a Russell en la sexta vuelta y empezó a acercarse a Antonelli. Para el noveno giro ya lo presionaba, justo cuando las gomas para seco comenzaban a funcionar mejor.
El despiste de Valtteri Bottas, que quedó encajado en la grava, provocó la primera salida del auto de seguridad. Los líderes aprovecharon para cambiar los intermedios: Mercedes colocó medios y Red Bull eligió blandos para Verstappen e Isack Hadjar.
En el relanzamiento de la vuelta 13, Max atacó por afuera en la primera curva y completó el sobrepaso a Antonelli en la segunda. El italiano también perdió el puesto con Russell y quedó tercero.
Desde allí, Verstappen empezó a escaparse. Llegó a sacar más de diez segundos y confirmó que el buen rendimiento de Red Bull no se limitaba a una vuelta de clasificación.
Detrás, Antonelli recuperó ritmo y avisó por radio que podía ir más rápido que su compañero. Mercedes no ordenó un cambio de posiciones, pero les permitió correr. Kimi lo resolvió en la pista: pasó a Russell en la curva 4, en la vuelta 21, y recuperó el segundo lugar.
Más adelante se pasó en la última curva y rozó un bolardo cerca del ingreso a boxes. Perdió tiempo y Russell volvió a acercarse, aunque pudo mantenerlo detrás y sacar otra diferencia. Max estaba lejos, pero el segundo puesto valía mucho para el campeonato.
Hamilton se recuperó del error de Ferrari
Hamilton debió remontar después de la apuesta de Ferrari por las gomas para seco. La pista tardó más de lo calculado en mejorar y el británico llegó a estar a más de un minuto de la punta.
Se mantuvo en pista y, cuando el asfalto comenzó a secarse y el auto de seguridad reunió al pelotón, encontró la oportunidad de avanzar. Pasó a Oscar Piastri, Arvid Lindblad y Esteban Ocon. Después superó a Lawson para quedar quinto y fue a buscar a Hadjar.
El francés defendió el cuarto puesto durante varias vueltas. Hamilton se acercó, perdió algo de rendimiento después de colocar neumáticos medios y volvió a atacar cuando logró hacerlos funcionar mejor.
Leclerc también avanzaba después de haber quedado último. Ferrari recuperaba posiciones, aunque el podio todavía parecía lejos: Verstappen y los dos Mercedes tenían una diferencia importante.
Russell perdió un posible podio y puntos clave
El Williams de Alexander Albon quedó detenido por un problema de caja en la vuelta 43 y provocó una neutralización virtual. Red Bull llamó a Verstappen para cambiar neumáticos y Antonelli quedó primero. Mercedes hizo parar a sus dos pilotos en el siguiente paso y Max recuperó la punta.
Como fue necesario utilizar una grúa para retirar el Williams, salió el auto de seguridad. La ventaja de Verstappen desapareció y los de adelante quedaron juntos para definir la carrera.
Russell marchaba tercero. Tenía un posible podio y otra oportunidad para atacar a su compañero, pero en la vuelta 50 su Mercedes se detuvo sobre la recta principal. El equipo informó un problema en la unidad de potencia. El británico se llevó las manos al casco antes de bajarse del auto.
Todavía estaban detrás del auto de seguridad. Russell se quedó sin la posibilidad de pelear en el último relanzamiento y perdió puntos fundamentales frente a Antonelli.
En esa misma secuencia, Lando Norris se fue a la grava en la primera curva y cayó al undécimo lugar. Incluso con la carrera neutralizada, las posiciones seguían cambiando.
La bandera verde volvió en la vuelta 52. Verstappen salió bien y Antonelli se mantuvo cerca. El italiano buscó seguirlo, pero también corrió con inteligencia: tenía mucho para ganar con ese segundo puesto.
Hamilton aprovechó su oportunidad en el giro siguiente, cuando pasó a Hadjar y se metió en el podio. Leclerc también superó al francés y completó el tercer y cuarto puesto de Ferrari.
Después de 55 vueltas, Verstappen ganó con 2s307 sobre Antonelli y 4s919 sobre Hamilton. Leclerc terminó cuarto, seguido por Hadjar, Piastri y Lawson. Fernando Alonso fue octavo después de aguantar a Norris en el cierre, mientras Lindblad le quitó a Nico Hülkenberg el último punto en la vuelta final.
Colapinto avanzó ocho lugares, Alpine sin puntos en Malasia
Colapinto cumplió una sólida labor con un Alpine que quedó condicionado desde el comienzo. El equipo eligió neumáticos para seco cuando todavía había demasiada agua y sus dos pilotos tuvieron que correr desde atrás. Gasly incluso se despistó antes de la largada.
Franco llegó a estar undécimo mientras sus rivales paraban en boxes. Cuando hizo su propia detención, en la vuelta 31, cambió blandos por duros y volvió a pista en el puesto 19. Todavía faltaban paradas y neutralizaciones que volverían a modificar el orden.
En el último relanzamiento pasó a Oliver Bearman y quedó 13º, detrás de Lance Stroll. Cruzó la meta a 18s997 de Verstappen y por delante de Gasly, que terminó 16º. Ganó ocho lugares respecto de su posición en la grilla, aunque no le alcanzó para sumar.
La confusión de la jornada también se había escuchado en su radio durante la bandera roja previa a la largada. Colapinto preguntó si debía entrar a la calle de boxes y su ingeniero, Stuart Barlow, le respondió inicialmente que no. El argentino le advirtió que había bandera roja y Barlow corrigió la indicación.
Alpine se fue sin puntos de Malasia. Racing Bulls, en cambio, sumó con Lawson y Lindblad y amplió a 22 unidades la diferencia entre ambos equipos en el campeonato de constructores.