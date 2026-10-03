GP de Bahréin

Verstappen larga adelante, pero los neumáticos abren la pelea en Sepang

Red Bull mostró su recuperación y Hamilton puso a Ferrari en primera fila. Mercedes no pudo sostener lo hecho en los entrenamientos y McLaren espera mejorar en carrera. Colapinto partirá 21º, con cubiertas nuevas reservadas para intentar avanzar en Sepang.