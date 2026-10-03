Max Verstappen consiguió en Sepang su primera pole de la temporada y tendrá a Lewis Hamilton a su lado en la largada del Gran Premio de Baréin en Malasia. Red Bull fue la referencia en la clasificación, pero el domingo exigirá algo más que velocidad: el desgaste de los neumáticos obligará a administrar el ritmo y a elegir bien el momento de pasar por boxes.
Verstappen larga adelante, pero los neumáticos abren la pelea en Sepang
Red Bull mostró su recuperación y Hamilton puso a Ferrari en primera fila. Mercedes no pudo sostener lo hecho en los entrenamientos y McLaren espera mejorar en carrera. Colapinto partirá 21º, con cubiertas nuevas reservadas para intentar avanzar en Sepang.
Hay un dato que puede influir en esa pelea. Mientras la mayoría de los pilotos dispone de dos juegos de neumáticos duros, Verstappen y Charles Leclerc cuentan con uno solo cada uno. Pirelli considera que ese compuesto será importante para los tramos más largos de la carrera, por su mayor resistencia al calor.
El neerlandés marcó 1m35s130 y dejó a Hamilton a 298 milésimas. Isack Hadjar terminó tercero, pero la sanción de cinco posiciones por un cambio de componentes de la unidad de potencia lo relegará al octavo puesto. Kimi Antonelli avanzará al tercero y Leclerc, al cuarto.
Red Bull recuperó velocidad
La actuación de sus dos pilotos confirmó el buen momento de Red Bull. Verstappen encabezó las tres instancias de la clasificación y Hadjar volvió a acompañarlo entre los primeros.
El francés, sin embargo, terminó con cierta decepción. Su objetivo era el segundo puesto y consideró que largar detrás de Max y Hamilton le habría dado una buena posibilidad de pelear adelante. Ahora deberá recuperar desde la cuarta fila.
Hadjar destacó el progreso respecto de Hungría y anticipó que necesitará paciencia para avanzar. La estrategia y el cuidado de los neumáticos pueden ayudarlo, aunque primero tendrá que superar a rivales que también pretenden llegar al podio.
Hamilton aprovechó los cambios
Ferrari encontró una mejora antes de la clasificación y Hamilton supo aprovecharla. El británico destacó el trabajo de mecánicos e ingenieros bajo el calor de Sepang y explicó que los últimos ajustes le dieron un auto con el que pudo completar una buena vuelta.
Leclerc no consiguió lo mismo. Desde el segundo sector sintió que la parte trasera deslizaba y admitió que la puesta a punto pudo haber sido demasiado agresiva. Fred Vasseur consideró que tenía ritmo para terminar cerca de su compañero, pero no logró reunir sus mejores sectores en el intento final.
Con sus dos autos en las primeras dos filas, Ferrari quedó bien ubicado. Vasseur, de todos modos, advirtió que el ritmo y la conservación de las cubiertas serán más importantes que las posiciones de largada.
Mercedes busca explicaciones
Mercedes pasó de liderar el último entrenamiento con Antonelli a reconocer que había atravesado su sábado más difícil del año. El italiano clasificó cuarto y George Russell, octavo. Por la sanción a Hadjar, partirán tercero y séptimo.
Antonelli tuvo una complicación adicional: perdió su primer tiempo de Q2 por exceder los límites de pista, necesitó otro juego de blandos y llegó a Q3 con uno solo nuevo. Creyó posible pelear por la primera fila con una segunda oportunidad, aunque reconoció que Verstappen estaba fuera de alcance.
La preocupación del equipo va más allá de esa circunstancia. Mercedes no pudo repetir el rendimiento de la mañana y todavía busca entender por qué. Russell admitió que sufrieron más que sus rivales directos.
Toto Wolff tampoco dio por hecha una recuperación para el domingo. Recordó que el ritmo de las tandas largas del viernes no había sido de los mejores y espera que los cambios realizados desde entonces ayuden en carrera.
McLaren, con un problema en las rectas
Lando Norris y Oscar Piastri compartirán la tercera fila después de una clasificación en la que quedaron separados por apenas cinco milésimas.
Norris se mostró conforme con su vuelta, pero señaló que el auto pierde velocidad en las rectas. Andrea Stella confirmó que esa dificultad, ya observada en Bakú, sigue bajo análisis junto con la división de motores de Mercedes.
Piastri no pudo mejorar en su último intento porque le faltó adherencia en la segunda curva. Su expectativa está en el ritmo que mostró con mucho combustible el viernes, aunque reconoció que los equipos cercanos también habían sido competitivos.
Stella mantiene el podio como objetivo. Para conseguirlo, McLaren necesitará acompañar las decisiones de estrategia con un ritmo que le permita avanzar.
La apuesta de Franco
Colapinto afrontó una clasificación condicionada por los 15 puestos de penalización: cinco por el choque de Bakú y diez por el cambio de un componente de la unidad de potencia. Terminó 15º, sin tiempo registrado en Q2, y figura 21º en la grilla provisional.
Alpine había preparado el fin de semana con esa situación en mente. El argentino trabajó principalmente con mucho combustible y recién en el último entrenamiento pudo probar con poca carga. Allí fue noveno y volvió a sentirse cómodo con el auto.
Colapinto destacó el aporte de las últimas mejoras y explicó que reservar neumáticos nuevos le dará más opciones para la carrera. En Q2 utilizó un juego de blandos usados, cuya diferencia de rendimiento frente a los nuevos le impidió avanzar.
Pierre Gasly también guardó cubiertas. Tras alcanzar la Q3, hizo sus dos intentos con blandos usados porque el equipo consideraba que el noveno puesto era el mejor resultado posible. El francés largará desde esa posición, con el objetivo de sumar puntos.
Dos paradas como referencia
Pirelli ubica entre las estrategias más competitivas comenzar con medios o blandos y completar los dos tramos siguientes con duros. Para Verstappen y Leclerc, que disponen de un solo juego de ese compuesto, las alternativas incluyen un mayor uso de medios y blandos o una carrera de tres paradas.
El proveedor también explicó por qué los blandos que reservaron algunos equipos pueden resultar útiles. Exigirlos al máximo desde la primera vuelta permitió buscar un buen tiempo en clasificación, pero dejó poco margen para repetirlo. En cambio, el viernes mostraron una duración aceptable cuando los pilotos los cuidaron al comienzo de cada tanda.
Ese comportamiento respalda la decisión de Alpine, aunque Franco necesitará comprobarlo entre el tránsito y los adelantamientos de una remontada.
Una sola parada no aparece como una opción ventajosa en las simulaciones de Pirelli. La posibilidad de lluvia es la otra variable que puede modificar las estrategias previstas para el domingo.