Kimi Antonelli se fue de Sepang con una diferencia de 84 puntos sobre George Russell. El italiano sumó 18 unidades por su segundo puesto y llegó a 320, mientras que su compañero de Mercedes quedó con 236 después del abandono. Lewis Hamilton sigue tercero, ahora con 214 puntos, seguido por Charles Leclerc, con 191.
Antonelli dio otro paso hacia el título y Racing Bulls se alejó de Alpine
Kimi Antonelli se fue de Sepang con una diferencia de 84 puntos sobre George Russell. El italiano sumó 18 unidades por su segundo puesto y llegó a 320, mientras que su compañero de Mercedes quedó con 236 después del abandono. Lewis Hamilton sigue tercero, ahora con 214 puntos, seguido por Charles Leclerc, con 191.
La primera victoria del año le permitió a Max Verstappen alcanzar los 188 puntos e igualar a Lando Norris, que conserva el quinto lugar en la tabla. Oscar Piastri marcha séptimo con 128 e Isack Hadjar, octavo con 96.
Franco Colapinto continúa 12º con 27 unidades. Por delante tiene a Arvid Lindblad, que sumó un punto y llegó a 38, y a Pierre Gasly, décimo con 41.
En constructores, Mercedes lidera con 556 puntos, seguido por Ferrari con 405. Red Bull fue el equipo que más sumó en Sepang: consiguió 35 unidades, llegó a 298 y quedó a sólo 18 de McLaren, tercero con 316.
Alpine volvió a quedarse sin puntos y permanece sexto con 68. Racing Bulls aprovechó el séptimo puesto de Liam Lawson y el décimo de Lindblad para llegar a 90 y ampliar a 22 unidades su ventaja sobre el equipo de Colapinto.
Campeonato de Pilotos
1 Kimi Antonelli (Mercedes): 320 puntos.
2 George Russell (Mercedes): 236.
3 Lewis Hamilton (Ferrari): 214.
4 Charles Leclerc (Ferrari): 191.
5 Lando Norris (McLaren): 188.
6 Max Verstappen (Red Bull): 188.
10 Pierre Gasly (Alpine): 41.
12 Franco Colapinto (Alpine): 27.
Campeonato de constructores
Mercedes: 556 puntos.
Ferrari: 405.
McLaren: 316.
Red Bull: 298.
Racing Bulls: 90.
Alpine: 68.