GP de Baréin

Antonelli dio otro paso hacia el título y Racing Bulls se alejó de Alpine

Kimi Antonelli se fue de Sepang con una diferencia de 84 puntos sobre George Russell. El italiano sumó 18 unidades por su segundo puesto y llegó a 320, mientras que su compañero de Mercedes quedó con 236 después del abandono. Lewis Hamilton sigue tercero, ahora con 214 puntos, seguido por Charles Leclerc, con 191.