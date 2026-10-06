Correr de noche no significa tener un respiro en Singapur. El calor, la humedad y la cercanía de los muros convierten a Marina Bay en una de las pruebas más exigentes para los pilotos. La concentración debe sostenerse durante toda la carrera: en una pista que hay poco espacio para corregir un error y las oportunidades de adelantamiento son limitadas.
Singapur: muros cerca, humedad y neumáticos que abren el juego
Marina Bay recibirá a la Fórmula 1 del 9 al 11 de octubre, con el último sprint de la temporada. Pirelli mantiene los compuestos C3, C4 y C5 para una pista donde la estrategia a una parada aparece como favorita, aunque el blando podría ganar protagonismo.
La Fórmula 1 llegará al circuito urbano del 9 al 11 de octubre para cerrar el último fin de semana de tres fines consecutivos que comenzó en Bakú. Esta vez, además, Singapur tendrá el último sprint de la temporada, un formato que dejará apenas una sesión de entrenamientos para preparar los autos antes de comenzar a competir por posiciones.
Desde su estreno en 2008, cuando albergó la primera carrera nocturna de la historia de la categoría, Marina Bay construyó una identidad propia. Las luces y los edificios ofrecen una postal reconocible, pero dentro del habitáculo el trabajo del piloto es intenso.
Las modificaciones realizadas en el tercer sector en 2023 hicieron que la vuelta fuera más rápida y fluida. Sin embargo, sus 19 curvas mantienen una sucesión de frenadas y aceleraciones que exige precisión, especialmente al aplicar la potencia a la salida de los sectores lentos.
Una pista que cambia con cada sesión
El asfalto presenta una rugosidad entre media y alta para un circuito urbano. Según el informe de Pirelli, no hubo trabajos de repavimentación, por lo que se esperan condiciones similares a las del año pasado, o con valores ligeramente superiores por el paso del tiempo en un circuito urbano.
El agarre irá cambiando a medida que los autos completen vueltas y depositen goma sobre la superficie de la pista. A esa evolución se suma una variable habitual en Singapur: las lluvias intermitentes del clima ecuatorial, capaces de modificar el estado de la pista entre una sesión y otra.
Aunque el esfuerzo físico para los pilotos es elevado, Pirelli anticipa un escenario medianamente crítico para los neumáticos. Durante la actividad nocturna, la temperatura del asfalto suele ubicarse entre los 30 y los 35 grados, un rango que permite trabajar a las gomas sin grandes problemas de sobrecalentamiento.
La pérdida de rendimiento estará vinculada principalmente con los neumáticos traseros, encargados de transmitir la potencia al acelerar. Tampoco se espera que el desgaste o el desprendimiento superficial de goma, conocido como *graining*, sean factores determinantes.
El blando también quiere su lugar
Pirelli llevará el C3 como duro, el C4 como medio y el C5 como blando, la misma selección utilizada hace un año.
La estrategia a una parada vuelve a aparecer como la alternativa preferida. El tiempo que se pierde al transitar la calle de boxes y la posibilidad de neutralizaciones pesan al momento de hacer las cuentas.
El duro y el medio se perfilan como las principales opciones para el domingo, pero el blando podría tener más participación. Su comportamiento en Budapest, Monza y Bakú mostró que puede sostener un buen ritmo con una degradación limitada, además de ofrecer mayor agarre y confianza al piloto.
Según Pirelli, los autos actuales también aprovechan mejor estos compuestos y permiten utilizarlos durante más vueltas. Por eso, el C5 aparece como una posibilidad para el sprint y podría entrar en los planes de algunos equipos para la carrera principal.
El antecedente de 2025 refuerza la tendencia a una sola detención: casi toda la grilla resolvió la prueba de esa manera. Catorce pilotos largaron con medios y el resto eligió blandos. La pista todavía húmeda descartó al duro para el comienzo, aunque luego fue el compuesto preferido para completar la carrera.
2025: Russell ganó y McLaren festejó el título
La edición de 2025 tuvo a George Russell como protagonista. Después de un golpe contra las barreras en los entrenamientos del viernes, el británico se recuperó, consiguió la pole y dominó la carrera con Mercedes. Max Verstappen terminó segundo, tras contener los ataques de Lando Norris, quien completó el podio.
McLaren celebró su segundo campeonato de constructores consecutivo, aunque con tensión entre sus pilotos. Norris y Oscar Piastri se tocaron en la primera vuelta, en una maniobra que dejó al australiano cuarto y provocó su reclamo por radio. El equipo no intervino y ambos mantuvieron sus posiciones hasta el final: alcanzó para asegurar la corona, pero el duelo interno dejó otro capítulo abierto.
Ferrari tuvo una noche difícil: Charles Leclerc finalizó sexto y Lewis Hamilton, con problemas de frenos y una sanción de cinco segundos, cayó al octavo lugar. Fernando Alonso aprovechó esa penalización para quedar séptimo.
Colapinto en Singapur: dos visitas y la cuenta pendiente de sumar
Franco Colapinto disputó dos veces el Gran Premio de Singapur y todavía tiene pendiente sumar puntos en Marina Bay. En 2024, con Williams, terminó 11º después de una buena largada que lo llevó a pelear entre los diez primeros; una parada en boxes que, según explicó, llegó una vuelta tarde lo dejó sin recompensa.
En 2025, ya con Alpine, finalizó 16º. El recuerdo de aquella primera visita, cuando quedó tan cerca, marca el objetivo para su regreso al callejero.
Los horarios del GP de Singapur - Hora argentina
Viernes 9 de octubre Entrenamiento libre 05:30 a 06:30
Viernes 9 de octubre Clasificación sprint 09:30 a 10:14
Sábado 10 de octubre Sprint 06:00 a 07:00
Clasificación 10:00 a 11:00
Domingo 11 de octubre Carrera 09:00