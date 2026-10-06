GP de Singapur

Singapur: muros cerca, humedad y neumáticos que abren el juego

Marina Bay recibirá a la Fórmula 1 del 9 al 11 de octubre, con el último sprint de la temporada. Pirelli mantiene los compuestos C3, C4 y C5 para una pista donde la estrategia a una parada aparece como favorita, aunque el blando podría ganar protagonismo.