Franco Colapinto sabe que le espera otro fin de semana de calor, humedad y poco descanso al volante. Pero Singapur también tiene algo que lo entusiasma: entre los muros y las luces de Marina Bay está uno de los circuitos que más disfruta. Allí buscará volver a sumar puntos con Alpine, que llega con la necesidad de convertir las buenas sensaciones del auto en un resultado.
Colapinto, entre muros y luces: el desafío que lo entusiasma en Singapur
El argentino espera aprovechar el fin de semana sprint en Singapur. Después de una apuesta que no dio resultado en Sepang, Alpine busca recuperar terreno y confía en el rendimiento que mostró el auto.
“La pista no te da respiro y es muy divertida de manejar”, contó el argentino en la previa. “La combinación de curvas técnicas, una superficie con baches y muros cercanos, además de correr bajo las luces, la convierte en una de mis favoritas del año”.
Ese gusto por el trazado tendrá una exigencia adicional. Singapur estrenará el formato sprint y los pilotos dispondrán de un solo entrenamiento libre antes de la primera clasificación del viernes. Habrá poco margen para probar y corregir: Franco y Pierre Gasly necesitarán sentirse cómodos con el auto desde las primeras vueltas.
“Estas condiciones premian la determinación y tendremos que encontrar el nivel adecuado desde el principio”, explicó Colapinto. “Tener dos clasificaciones será emocionante y trabajaremos duro para aprovechar al máximo ambas oportunidades y quedar en posición de sumar puntos”.
El paso por Malasia les dejó una preparación reciente para el esfuerzo físico, aunque Marina Bay agrega sus propias dificultades. A la temperatura y la humedad se suman un piso irregular y curvas en las que cualquier error puede terminar contra las defensas.
“El calor y la humedad fueron un gran desafío en Sepang y este fin de semana no será diferente, con la dificultad añadida de que se trata de un circuito urbano”, anticipó Franco.
Dentro de Alpine, la revisión de lo ocurrido en la última carrera dejó una conclusión compartida: el rendimiento ofreció señales alentadoras, pero la apuesta del equipo no funcionó. Gasly lo reconoció sin rodeos.
“No fue el resultado que queríamos. Nos arriesgamos, no salió bien y ahora estamos completamente concentrados en volver a correr”, expresó el francés. Según explicó, el equipo analizó el fin de semana y rescató el comportamiento general del auto como un punto de apoyo para Singapur.
Gasly incluso hizo por carretera el traslado desde Sepang: viajó el lunes, en un recorrido de unas pocas horas que le dio un comienzo distinto a su semana de carrera. El cambio de escenario fue rápido; la urgencia por sumar sigue siendo la misma.
“Tenemos una tarea importante por delante, con nuestros rivales ahora bastante lejos en el campeonato”, admitió. Aun así, sostuvo que quedan puntos en juego y posibilidades de avanzar antes del cierre de la temporada.
Para Colapinto, el próximo intento será en un lugar que le gusta especialmente. El desafío estará en encontrar pronto la confianza entre los muros y aprovechar las dos clasificaciones para darse una mejor oportunidad de pelear por los puntos.