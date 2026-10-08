Franco Colapinto llegó a Singapur con confianza en el auto y una cuenta pendiente: volver a los puntos. Después de un fin de semana condicionado por la penalización por el cambio de motor en Malasia, el argentino puso el foco en aprovechar la próxima oportunidad de Alpine.
Colapinto confía en Alpine para Singapur: “Tenemos un auto muy rápido”
Franco destacó las mejoras del equipo y apuntó a volver a sumar en el último fin de semana con sprint de la temporada. También sostuvo que Alpine tiene velocidad para pelear por el quinto puesto entre los constructores con Racing Bull
“Tenemos un auto muy rápido, así que no es un problema de competitividad. El fin de semana pasado tuvimos la penalización por la unidad de potencia. Singapur es otra oportunidad para sumar”, expresó este jueves en la conferencia de prensa que compartió con el español Fernando Alonso y el francés Esteban Ocon.
Sus palabras reflejan la confianza en el trabajo realizado por el equipo desde la incorporación de mejoras en Zandvoort. “Dimos buenos pasos después de la actualización y esperamos poder ser competitivos en todo tipo de circuitos”, señaló.
En Marina Bay tendrá poco tiempo para comprobarlo. El último fin de semana con sprint de la temporada contará con un solo entrenamiento libre el viernes a las 05.30 y la clasificación para la carrera corta a partir de las 09.30 . El sábado se disputarán el sprint desde las 06.00 y la clasificación del Gran Premio comenzará a las 10.00, mientras que la carrera principal será el domingo a las 09.00 horas (hora argentina).
Ese formato deja menos margen para corregir la puesta a punto, aunque también ofrece dos oportunidades de sumar. Colapinto espera que Alpine pueda aprovecharlas en el cierre de la seguidilla de tres fines de semana de competencia que comenzó en Bakú y continuó en Malasia.
La pelea de Alpine
Consultado sobre las posibilidades de alcanzar el quinto puesto del campeonato de constructores, el argentino evitó dar por cerrada la disputa.
“Todo es posible, viendo cuántas cosas están pasando en las carreras este año. No se termina hasta que se termina. Tenemos la velocidad”, afirmó.
Colapinto reconoció que son muchos los puntos por recuperar, pero destacó que el equipo se muestra más fuerte. La primera referencia llegará el viernes: “Veremos mañana dónde estamos en el primer entrenamiento libre y ojalá podamos pelear por una buena cantidad de puntos”.
Por ahora, la confianza está. Falta que ese rendimiento que Franco reconoce en el auto se traduzca en un resultado que ayude a Alpine a avanzar en el campeonato.