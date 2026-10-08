GP de Singapur

Bottas llegó a Singapur en bicicleta: casi 420 kilómetros desde Sepang

El piloto de Cadillac completó el recorrido en cuatro días, entre selvas, plantaciones y algunos tramos nocturnos llego a Singapur. En sus historias contó cómo organizó el viaje para llegar recuperado a uno de los fines de semana más exigentes de la Fórmula 1.