#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
GP de Singapur

Bottas llegó a Singapur en bicicleta: casi 420 kilómetros desde Sepang

El piloto de Cadillac completó el recorrido en cuatro días, entre selvas, plantaciones y algunos tramos nocturnos llego a Singapur. En sus historias contó cómo organizó el viaje para llegar recuperado a uno de los fines de semana más exigentes de la Fórmula 1.

Valtteri Bottas y su recorrido en bicicleta.Valtteri Bottas y su recorrido en bicicleta.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Valtteri Bottas llegó a Singapur pedaleando. Entre el Gran Premio de la Fórmula 1 disputado en Sepang y Singapur, 17ma. fecha de la temporada de F1, el finlandés eligió la bicicleta para cubrir casi 420 kilómetros en cuatro días. Y mantuvo la costumbre hasta el final: también ingresó al paddock sobre dos ruedas.

Mirá tambiénAudi cambia su imagen para correr bajo las luces de Singapur

El viaje le permitió conocer Malasia de una manera diferente a la habitual para un piloto que pasa de un circuito a otro. Hubo selvas, plantaciones y hasta algunos tramos recorridos de noche antes de llegar al circuito de Marina Bay en Singapur.

El certificado de Bottas.El certificado de Bottas.

“Fue una aventura. Estoy muy contento de haberlo hecho porque pude ver prácticamente toda Malasia en unos pocos días y su lado más salvaje, como las selvas y las plantaciones. También pedaleé un poco de noche”, contó este jueves el piloto de Cadillac.

La distancia llama la atención, especialmente antes de una carrera en la que el calor y la humedad exigen tanto a los pilotos. Bottas explicó que el recorrido estuvo organizado para que el esfuerzo no comprometiera su recuperación.

Postales del recorrido de Bottas.Postales del recorrido de Bottas.

“Las distancias de cada día estaban planificadas para poder recuperarme antes del fin de semana. Ayer terminó siendo una jornada bastante corta, casi de recuperación”, detalló.

Un viaje a su medida

Para el finlandés, las horas sobre la bicicleta forman parte de una actividad conocida. Según explicó, suele realizar recorridos largos y sabe cómo recuperarse después de ellos.

Mirá tambiénRussell largará desde el fondo en Singapur y se complica su pelea por el título

“Hoy es un día tranquilo y esas distancias no son algo inusual para mí. Hago salidas largas de vez en cuando y sé cómo recuperarme”, sostuvo.

También consideró que los días de pedaleo le sirvieron para acostumbrarse a las condiciones que encontrará en Singapur. “Ahora estoy acostumbrado al calor. Transpiré mucho y creo que, día tras día, uno empieza a sentirse mejor con estas temperaturas”, señaló.

Postales del recorrido de Bottas.Postales del recorrido de Bottas.

Marina Bay será el cierre de tres fines de semana consecutivos de competencia y tendrá, además, el último sprint de la temporada. Bottas ya completó su propio recorrido previo, con tiempo para disfrutar del paisaje y regular el esfuerzo antes de volver al auto.

“Estoy contento de haber llegado sano y salvo. Todo salió como esperaba”, resumió.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Fórmula 1
Automovilismo
Polideportivo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro