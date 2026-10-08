Valtteri Bottas llegó a Singapur pedaleando. Entre el Gran Premio de la Fórmula 1 disputado en Sepang y Singapur, 17ma. fecha de la temporada de F1, el finlandés eligió la bicicleta para cubrir casi 420 kilómetros en cuatro días. Y mantuvo la costumbre hasta el final: también ingresó al paddock sobre dos ruedas.
Bottas llegó a Singapur en bicicleta: casi 420 kilómetros desde Sepang
El piloto de Cadillac completó el recorrido en cuatro días, entre selvas, plantaciones y algunos tramos nocturnos llego a Singapur. En sus historias contó cómo organizó el viaje para llegar recuperado a uno de los fines de semana más exigentes de la Fórmula 1.
El viaje le permitió conocer Malasia de una manera diferente a la habitual para un piloto que pasa de un circuito a otro. Hubo selvas, plantaciones y hasta algunos tramos recorridos de noche antes de llegar al circuito de Marina Bay en Singapur.
“Fue una aventura. Estoy muy contento de haberlo hecho porque pude ver prácticamente toda Malasia en unos pocos días y su lado más salvaje, como las selvas y las plantaciones. También pedaleé un poco de noche”, contó este jueves el piloto de Cadillac.
La distancia llama la atención, especialmente antes de una carrera en la que el calor y la humedad exigen tanto a los pilotos. Bottas explicó que el recorrido estuvo organizado para que el esfuerzo no comprometiera su recuperación.
“Las distancias de cada día estaban planificadas para poder recuperarme antes del fin de semana. Ayer terminó siendo una jornada bastante corta, casi de recuperación”, detalló.
Un viaje a su medida
Para el finlandés, las horas sobre la bicicleta forman parte de una actividad conocida. Según explicó, suele realizar recorridos largos y sabe cómo recuperarse después de ellos.
“Hoy es un día tranquilo y esas distancias no son algo inusual para mí. Hago salidas largas de vez en cuando y sé cómo recuperarme”, sostuvo.
También consideró que los días de pedaleo le sirvieron para acostumbrarse a las condiciones que encontrará en Singapur. “Ahora estoy acostumbrado al calor. Transpiré mucho y creo que, día tras día, uno empieza a sentirse mejor con estas temperaturas”, señaló.
Marina Bay será el cierre de tres fines de semana consecutivos de competencia y tendrá, además, el último sprint de la temporada. Bottas ya completó su propio recorrido previo, con tiempo para disfrutar del paisaje y regular el esfuerzo antes de volver al auto.
“Estoy contento de haber llegado sano y salvo. Todo salió como esperaba”, resumió.