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La Fórmula 3 vuelve a la pista: cuatro días de pruebas para preparar 2027

Jerez y Barcelona recibirán los tests de postemporada durante octubre. Los equipos cerrarán su actividad de 2026 mientras comienzan a trabajar para el próximo campeonato.

Mattia Colnaghi busca continuar en la Fórmula 3, se prepara para las pruebas de postemporada en Jerez y Barcelona durante el mes de octubre.Mattia Colnaghi busca continuar en la Fórmula 3, se prepara para las pruebas de postemporada en Jerez y Barcelona durante el mes de octubre.
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La temporada de carreras terminó, pero la Fórmula 3 todavía tiene trabajo por delante. La categoría confirmó dos pruebas de postemporada en España, con cuatro días de actividad repartidos entre Jerez y Barcelona.

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El primer encuentro será el 20 y 21 de octubre en el Circuito de Jerez. Después, los equipos se trasladarán al Circuito de Barcelona-Catalunya, donde girarán el 26 y 27 de octubre. Serán las últimas jornadas de pista de la categoría en 2026.

Para los pilotos que buscan continuar y para quienes aspiran a dar el salto, estas pruebas forman parte de la preparación del próximo año. Los equipos comenzarán a trabajar con la mirada puesta en la campaña 2027.

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En ese escenario también está Mattia Colnaghi, quien apunta a una segunda temporada en la F3 después de su debut con MP Motorsport, aun no se conoce quienes serán los pilotos designados: su presencia deberá confirmarse con los anuncios de los equipos.

Mattia Colnaghi intentará sostener el gran nivel mostrado en Bélgica con MP Motorsport.Mattia Colnaghi.

La actividad podrá seguirse a través del sitio oficial de la Fórmula 3, que ofrecerá cobertura en vivo, informes de las sesiones y entrevistas al cierre de cada jornada.

Las fechas de los tests

  • Jerez de la Frontera: 20 y 21 de octubre de 2026
  • Barcelona-Catalunya: 26 y 27 de octubre de 2026
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