Automovilismo

Scaloni, un hincha más del TC: “Soy de Ford de toda la vida"

El entrenador de la Selección recordó las carreras que compartía con su papá y su tío, los viajes después de jugar en Newell’s y su admiración por Johnny De Benedictis. “Me emociona poder estar al lado de él”, confesó durante un encuentro organizado por la ACTC.