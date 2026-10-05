Desde Esperanza

La aventura de tres amigos santafesinos que irán a Brasil en una Renoleta para ver a Colapinto

Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino se preparan para viajar desde Esperanza hasta Brasil en un viejo Renault restaurado por ellos mismos. La idea nació casi como una broma durante un asado entre amigos, pero terminó convirtiéndose en un proyecto que los llevará por ruta hasta el circuito de Interlagos para ver correr a Franco Colapinto.