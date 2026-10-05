Lo que comenzó como una charla entre amigos está a punto de convertirse en una verdadera aventura sobre ruedas.
La aventura de tres amigos santafesinos que irán a Brasil en una Renoleta para ver a Colapinto
Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino se preparan para viajar desde Esperanza hasta Brasil en un viejo Renault restaurado por ellos mismos. La idea nació casi como una broma durante un asado entre amigos, pero terminó convirtiéndose en un proyecto que los llevará por ruta hasta el circuito de Interlagos para ver correr a Franco Colapinto.
Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino, oriundos de Esperanza, preparan una particular travesía: viajar hasta Brasil en una Renault 6 para presenciar la carrera de Franco Colapinto en Interlagos.
La historia nació alrededor de un asado mientras el grupo miraba una carrera del piloto argentino. En medio de la reunión apareció un video de jóvenes que habían realizado un extenso viaje hasta Ushuaia en un vehículo similar.
La ocurrencia no tardó en aparecer: ¿por qué no hacer ellos su propia travesía?
“Yo siempre tuve la idea de hacer algo de eso. Uno de los chicos dijo: ‘Bueno, vamos a hacerlo’. Y cuando preguntamos a dónde, salió: ‘Vamos a ver la Fórmula 1 a Brasil’”, recordaron.
Lo que inicialmente parecía una broma empezó a tomar otra dimensión pocos días después. “El otro día, tomando mate, dijimos: ‘Che, vamos a hacerlo en serio’”, contaron.
Primero había que encontrar la “Renoleta”
El grupo tenía el destino, pero todavía faltaba algo fundamental: no tenían el auto.
Así comenzó otra parte de la aventura. Durante varios sábados salieron con el mate a recorrer localidades cercanas a Esperanza buscando una Renoleta que pudiera transformarse en la protagonista del viaje.
La búsqueda se extendió durante casi un mes, hasta que finalmente encontraron una en la propia ciudad de Esperanza. A partir de allí comenzó el trabajo mecánico.
En un principio, el plan era hacer una revisión general del motor, la caja, los rodamientos y otros componentes esenciales para afrontar el largo recorrido con mayor tranquilidad. Sin embargo, el proyecto fue creciendo. “Terminamos con el auto completamente desarmado”, relataron.
Puertas afuera, diferentes piezas retiradas y una carrocería prácticamente desmantelada generaron incluso algunas dudas sobre si llegarían a tiempo.
“Cuando llegamos a ese punto dije: ‘Chau, no llegamos, no la armamos más’. Después empezamos a avanzar y ahí empecé a ver una luz al final del túnel”, contó uno de los integrantes del grupo.
Tres días de ruta hasta Brasil
La intención es partir durante noviembre y completar el trayecto de ida en aproximadamente tres días, aunque saben que el comportamiento de un vehículo de estas características puede modificar cualquier planificación.
El objetivo será realizar las diferentes etapas durante el día y evitar conducir de noche.
También buscarán llegar hasta las inmediaciones de São Paulo antes de ingresar definitivamente a la ciudad, debido a las dimensiones, el tránsito y la complejidad de circular por una de las mayores metrópolis de Brasil.
Desde allí encararán el último tramo hasta el Autódromo de Interlagos, donde esperan cumplir el gran objetivo que dio origen a toda la aventura: ver en pista a Franco Colapinto.
“Si va todo según lo planeado... después puede pasar cualquier cosa”, reconocieron entre risas.
Carpa, comida al costado de la ruta y espíritu de travesía
El viaje tampoco estará planteado como un simple traslado hasta Brasil. Los santafesinos quieren que el camino sea parte central de la experiencia.
Por eso llevarán carpa, elementos para cocinar y todo lo necesario para resolver las jornadas prácticamente junto al vehículo.
“Va a ser bien de travesía. Nos llevamos carpa y elementos para cocinar al lado de la ruta. La idea es dormir al lado del auto y cocinar ahí”, explicaron.
Una vez en Brasil, sí contemplan buscar alguna cabaña u hotel para descansar antes de emprender el regreso.
Así, aquella idea lanzada durante un asado entre amigos terminó convirtiéndose en un proyecto que involucró meses de búsqueda, mecánica, restauración y planificación.
Ahora, Bonvín, Goddio y Quaino esperan completar el último y más importante paso: poner en marcha la Renoleta en Esperanza, tomar la ruta y llegar con ella hasta Interlagos para alentar a Franco Colapinto.