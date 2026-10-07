George Russell todavía no terminó de digerir el abandono en Sepang y ya sabe que deberá afrontar otra dificultad en Singapur. Mercedes confirmó que la rotura del motor obligará a reemplazar componentes de la unidad de potencia y que la sanción lo llevará al fondo de la grilla de partida del domingo.
Russell largará desde el fondo en Singapur y se complica su pelea por el título
Mercedes confirmó que deberá cambiar componentes del motor tras el abandono en Malasia. La penalización se aplicará a la carrera del domingo y no al sprint. El británico está a 84 puntos de su compañero Kimi Antonelli.
El británico venía peleando por un lugar en el podio del Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, disputado en Malasia, cuando una falla lo dejó afuera a cinco vueltas del final. Fue su tercera carrera sin puntos de la temporada y un golpe para sus aspiraciones al campeonato: su compañero Kimi Antonelli amplió la ventaja a 84 unidades.
Ahora, Russell tendrá que intentar una remontada en las calles de Marina Bay, donde los adelantamientos son difíciles y cada error puede terminar contra las barreras.
Mercedes tenía previsto introducir un motor nuevo más adelante, una vez que pudiera aprovechar las oportunidades adicionales de desarrollo autorizadas por la FIA. Sin embargo, los daños sufridos en Sepang obligaron al equipo a adelantar el cambio.
La penalización será de al menos diez posiciones y dependerá de cuántos componentes se reemplacen por encima del cupo permitido. Aunque todavía no se detalló el recambio completo, Toto Wolff anticipó que Russell partirá desde el fondo.
“George tiene el desafío adicional de una penalización por la unidad de potencia, que lo hará largar desde el fondo el domingo tras la falla del motor en Malasia”, explicó el responsable de Mercedes.
Wolff lamentó que el problema haya llegado después de una actuación que merecía otro resultado. “Es especialmente frustrante por cómo manejó el último fin de semana y por el resultado por el que merecía estar peleando”, sostuvo.
La sanción afectará únicamente la carrera principal del domingo 11 de octubre. Russell podrá disputar el sprint del sábado sin esa penalización, una oportunidad para sumar puntos antes de afrontar la prueba más exigente del fin de semana.
Mercedes también busca respuestas
El motor no es la única preocupación del equipo. Después de Malasia, Mercedes comenzó a revisar por qué su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado. En Singapur comparará el paquete de mejoras más reciente con la configuración anterior para entender qué camino seguir.
“Identificamos varias áreas que necesitamos investigar más, pero la Fórmula 1 no ofrece respuestas simples y necesitamos más evidencia antes de sacar conclusiones firmes”, señaló Wolff.
La confiabilidad ya había condicionado a ambos pilotos durante el año. Russell abandonó en Canadá por una falla de la unidad de potencia y Antonelli sufrió un problema similar en Barcelona.
El italiano también debió cambiar el motor en Monza, aunque aquella vez Mercedes eligió un circuito con mayores posibilidades de adelantamiento. Antonelli largó 19º y terminó ganando.
Repetir una recuperación semejante será mucho más difícil en Singapur. Russell, ganador allí la temporada pasada, conoce el circuito y tendrá ese antecedente a favor. Pero esta vez deberá abrirse camino desde atrás, mientras la distancia con Antonelli deja cada vez menos margen en la pelea por el título.