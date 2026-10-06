Juan Bautista De Benedictis se llevó algo especial del encuentro con Lionel Scaloni. Además de conocer al entrenador de la Selección argentina, pudo escuchar cómo recordaba a su padre, Johnny, entre los pilotos que había seguido de chico en el Turismo Carretera.
De Benedictis y el encuentro con Scaloni: "Lo que le dijo a mi papá me llenó de orgullo"
Durante un encuentro de cuarenta minutos, el técnico de la Selección argentina rememoró viejas épocas del automovilismo y fue invitado a girar en La Plata.
“Una linda experiencia y, sobre todo, haberlo llevado a mi viejo y que le diga las cosas que le dijo a mi papá, me recontra enorgullece”, contó.
La charla duró unos 40 minutos. Hubo tiempo para conversar con tranquilidad, repasar aquella época de las carreras y conocer al hombre que, detrás de su recorrido en el fútbol, conserva los recuerdos de los fines de semana que compartía con su familia al costado del camino.
“Conocí a una persona increíble, una humildad como pocas personas y, sobre todo, teniendo en cuenta lo que es él, lo que ha logrado en el fútbol”, expresó De Benedictis. “Nos recibió de la mejor manera”.
Los recuerdos de un hincha
Durante el encuentro, Scaloni habló de su infancia y de las carreras a las que iba con su papá y su tío. Juan Bautista encontró a alguien que recordaba con emoción a los protagonistas de aquellos años del TC.
“Se veía un tipo sencillo, que le gustaban las carreras de chico, que había ido a muchas, en el camión con el padre, con el tío”, relató.
Entre esos recuerdos aparecieron Johnny De Benedictis, Oscar “Pincho” Castellano y una generación de pilotos que Scaloni había visto competir en tiempos de rutas y semipermanentes.
“Le quedó muy grabada toda esa etapa de mi viejo, de Pincho Castellano, de toda esa camada de pilotos, que obviamente fue una época muy fuerte del automovilismo”, señaló Juan Bautista.
Tener a Johnny frente a él le dio otro sentido a esos recuerdos. Según contó su hijo, Scaloni se emocionaba al hablar de las veces que lo había visto correr desde un costado. Para Juan Bautista, acompañar a su padre y presenciar ese reconocimiento fue lo más especial del encuentro.
Una invitación para subirse a un TC
La conversación también dejó una propuesta: que Scaloni pueda acercarse a La Plata y girar con los autos del Museo del TC.
“Está hecha la invitación para que vaya a girar con los autos del Museo a La Plata, que él pueda subirse de copiloto o manejar también”, explicó De Benedictis.
Todavía no hay una fecha, pero la posibilidad quedó abierta. “No dijo que no, le gustó la idea. Seguramente en algún momento se dará”, agregó.
Sería otra manera de reencontrarse con aquellos autos y con una pasión que, como pudo comprobar Juan Bautista durante la charla, Scaloni sigue teniendo muy presente.