Audi presentó una decoración especial para el Gran Premio de Singapur, donde disputará su primera carrera nocturna en la Fórmula 1. Los autos de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto llevarán una imagen que combina el característico gris plata de la marca con detalles de la cultura local.
Audi cambia su imagen para correr bajo las luces de Singapur
El R26 lucirá una decoración especial inspirada en la ciudad. El diseño también estará presente en los buzos de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto
El diseño propone una variante del tono Titanium Silver Grey inspirada en el paso de la luz del día al atardecer. Sobre esa base aparecen motivos tradicionales peranakan, vinculados al patrimonio cultural de Singapur, que se extenderán por los pontones y el alerón trasero del R26.
La propuesta también llegará a los buzos de ambos pilotos, para completar la imagen del equipo durante el fin de semana en Marina Bay.
La presentación estuvo acompañada por una colección de edición limitada de Adidas y actividades para los aficionados en distintos puntos de la ciudad y en plataformas digitales. Las acciones forman parte del programa “The Art of Influence”, con el que Audi busca acercar su equipo de Fórmula 1 al público.
Stefano Battiston, responsable de Marca y Comercial de Audi, explicó que la intención es ofrecer distintas maneras de sentirse parte del equipo, tanto a quienes estén en Singapur como a quienes sigan la carrera desde sus casas.