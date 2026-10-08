En Singapur, la noche ofrece una postal inconfundible, pero poco alivio para quienes se suben a un Fórmula 1. Entre las luces de la ciudad, el calor que permanece después de la caída del sol y los muros que acompañan cada maniobra, Marina Bay exige tanto del auto como del piloto. Este fin de semana sumará un ingrediente nuevo: recibirá por primera vez una carrera sprint, la última de la temporada 2026.
Bajo las luces de Singapur, la Fórmula 1 enfrenta otro desafío
El circuito urbano recibirá por primera vez una carrera sprint, la última de la temporada. El calor, la humedad y la posibilidad de lluvia suman dificultad a uno de los escenarios más exigentes del calendario.
El trazado tiene 4,927 kilómetros y 19 curvas. La carrera principal está prevista a 62 vueltas, para completar 305,337 kilómetros, mientras que la sprint tendrá 21 giros. La dificultad aparece en la combinación de calles irregulares, frenadas constantes y escaso margen para corregir un error.
La reforma realizada antes de la edición de 2023 redujo de 23 a 19 la cantidad de curvas y reemplazó una secuencia del último sector por una recta. El cambio permitió una vuelta más fluida, pero conservó la esencia de un circuito que obliga a mantener la concentración de principio a fin.
Una carrera que también se corre con el cuerpo
La humedad y las altas temperaturas convierten a Singapur en una de las pruebas más duras del año. Según la guía oficial de la Fórmula 1, un piloto puede perder hasta tres kilos de peso durante la carrera por la pérdida de líquidos. La hidratación y la preparación física forman parte del trabajo necesario para llegar al final sin que el cansancio afecte las decisiones.
A esa exigencia se suma la atención permanente que reclaman los muros. Las escapatorias son cortas y una frenada demasiado larga puede terminar con el auto contra las barreras. Hasta 2023, todas las ediciones del Gran Premio habían tenido al menos una intervención del auto de seguridad. Esa racha se cortó en 2024, cuando Lando Norris ganó una carrera sin neutralizaciones, pese a rozar el muro en más de una ocasión.
El expiloto Jolyon Palmer señala la frenada de la curva 7 como uno de los lugares donde resulta fácil pasarse. También advierte sobre las curvas 10 y 11 y el tramo del puente, donde los cambios de dirección durante la frenada pueden provocar bloqueos.
Las numerosas aceleraciones a la salida de curvas lentas castigan, además, a los neumáticos traseros. Llegar al último sector con las cubiertas sobrecalentadas puede complicar el cierre de la vuelta: administrar su temperatura será parte del desafío.
Las herramientas para buscar un sobrepaso
Marina Bay contará con cinco zonas para utilizar el modo de recta, la configuración aerodinámica que reduce la resistencia al avance mediante el movimiento de los alerones delantero y trasero.
Estarán ubicadas en la recta principal y en los tramos entre las curvas 5 y 7, 9 y 10, 13 y 14, y 15 y 16. En condiciones de pista seca, esta configuración podrá utilizarse en cada vuelta dentro de los sectores habilitados.
El modo de adelantamiento tendrá su punto de detección a la salida de la curva 16 y la línea de activación después de la 17. Quienes pasen por el punto de detección a menos de un segundo del auto de adelante podrán disponer de un aporte eléctrico adicional en la vuelta siguiente, una ayuda para intentar avanzar en un trazado que ofrece pocas oportunidades.
El tiempo también jugará su parte
El pronóstico difundido por la Fórmula 1 anticipa un fin de semana caluroso y húmedo, con temperaturas mínimas de 26 grados y máximas de entre 32 y 33. También existe la posibilidad de chaparrones: la probabilidad de lluvia es del 30% para el viernes y del 40% tanto para el sábado como para el domingo.
El sábado, la sensación térmica podría alcanzar entre 36 y 38 grados. Durante las horas de mayor exposición al sol, el asfalto podría registrar entre 54 y 56 grados, una condición que obligará a prestar atención al comportamiento de los neumáticos. La temperatura de la pista bajaría hacia las sesiones nocturnas.
Para el domingo se prevén posibles chaparrones o tormentas durante la tarde. Eso no significa que la carrera vaya a disputarse bajo la lluvia, pero suma incertidumbre a la preparación de los equipos. En un circuito con muros cercanos y poco margen de error, un cambio de condiciones puede alterar rápidamente el desarrollo del fin de semana.
Una noche con historia
Singapur ingresó al calendario mundial en 2008 y organizó la primera carrera nocturna de la Fórmula 1. Desde entonces, su paisaje urbano y su dificultad lo convirtieron en una cita con identidad propia.
Sebastian Vettel es el piloto más ganador en Marina Bay, con cinco triunfos, uno más que Lewis Hamilton. Allí, el alemán consiguió en 2019 la última victoria de su carrera. Ferrari y Mercedes comparten el récord entre los equipos, con cinco éxitos cada uno.
La vuelta rápida de carrera pertenece a Hamilton, quien marcó 1m33s808 en 2025. Este fin de semana, la incorporación de la sprint agregará otra prueba a un escenario que ya exige precisión, resistencia y paciencia. Bajo las luces de Singapur, sostener el ritmo sin cometer errores suele ser tan decisivo como encontrar velocidad.