La Fórmula 1 llegó a Singapur con una preocupación que se suma al calor y la humedad habituales de Marina Bay. El humo de los incendios en Indonesia afecta la calidad del aire en la ciudad y mantiene a los organizadores, las autoridades locales y la Federación Internacional del Automóvil atentos a su evolución.
El humo de los incendios en Indonesia suma preocupación al GP de Singapur
La mala calidad del aire mantiene en alerta a los organizadores en Marina Bay. Por ahora no se espera que la carrera se vea afectada, aunque podrían restringirse espectáculos y otras actividades al aire libre si las condiciones empeoran.
La agencia ambiental de Singapur informó que columnas de humo procedentes del sur de Sumatra y de Kalimantan, la parte indonesia de Borneo, alcanzaron la región. En su actualización del miércoles, el índice de calidad del aire se encontraba en el rango considerado insalubre, con recomendaciones de reducir los esfuerzos físicos prolongados o intensos al aire libre.
La carrera sigue prevista
La situación obliga a tomar precauciones, pero no supone, por el momento, un cambio en el programa deportivo. La FIA indicó este jueves que no se esperaba que la carrera se viera afectada, aunque podrían aplicarse restricciones a actividades al aire libre, entre ellas los espectáculos, si el humo se intensifica.
La Junta de Turismo de Singapur confirmó que existen planes de contingencia según los niveles de contaminación. Las medidas contemplan informar al público sobre la evolución de las condiciones y disponer de asistencia médica y mascarillas N95 en el circuito si fueran necesarias.
El organismo también señaló que cualquier problema de visibilidad, salud pública u operación será evaluado por las autoridades junto con el promotor antes de tomar decisiones sobre el evento.
Los pilotos, atentos a las indicaciones
Carlos Sainz reconoció que había leído sobre la situación y expresó su inquietud por la contaminación provocada por los incendios. El piloto de Williams remarcó que, ante estas circunstancias, los competidores siguen las indicaciones de las autoridades.
Lewis Hamilton, en cambio, explicó que todavía no tenía información suficiente para evaluar el problema y que, hasta ese momento, no había experimentado restricciones durante su estadía.
La preocupación aparece en una carrera que ya exige una preparación especial. Fernando Alonso recordó que el calor y la humedad provocan una importante pérdida de líquidos y que la hidratación debe comenzar desde el viernes: prepararse apenas unas horas antes de la largada no alcanza.
Un antecedente que obliga a seguir la evolución
El humo ya había condicionado los preparativos del Gran Premio en 2015 y 2019. En ambas ediciones se adoptaron medidas preventivas y las actividades pudieron desarrollarse.
Para este fin de semana, la atención estará puesta en cómo evolucionen los incendios y los vientos que transportan el humo hacia Singapur. A la exigencia de competir entre muros y bajo altas temperaturas se suma ahora una variable que también alcanza al público y al personal que trabaja al aire libre.