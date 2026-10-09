Franco Colapinto largará desde la undécima posición en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, luego de una clasificación en la que estuvo muy cerca de meterse entre los diez mejores.
Sprint en Marina Bay: Colapinto largará 11° en Singapur y quedó a un paso de la SQ3
El argentino mejoró en su último intento y quedó a menos de una décima del top 10. Max Verstappen consiguió la pole para la carrera sprint de este sábado.
El piloto de Alpine registró 1:32,249 en su último intento de la SQ2 y quedó a menos de una décima del corte para avanzar a la tercera tanda.
De una práctica floja a una clasificación competitiva
La jornada había comenzado con dificultades para Colapinto, que finalizó 19° en la práctica libre y quedó a más de dos segundos y medio del mejor tiempo.
En la SQ1 tampoco tuvo un comienzo sencillo: su primera vuelta fue de 1:35,345 y debió mejorar sobre el cierre para asegurarse el pase.
Finalmente marcó 1:35,048 y quedó 15°, lo justo para avanzar a la SQ2.
A menos de una décima de la SQ3
En la segunda tanda, el argentino volvió a complicarse con un primer registro de 1:34,245.
Sin embargo, en el intento decisivo bajó considerablemente su tiempo y se colocó 11°, apenas por detrás de su compañero Pierre Gasly.
El francés terminó décimo y consiguió avanzar a la SQ3, mientras Colapinto quedó a las puertas.
Verstappen se quedó con la pole
Max Verstappen fue el más rápido de la clasificación sprint con un tiempo de 1:31,156.
El neerlandés superó por 120 milésimas a George Russell, mientras Charles Leclerc y Oscar Piastri completaron la segunda fila.
Lando Norris, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Isack Hadjar ocuparán del quinto al octavo puesto.
Una buena posición para buscar puntos
La carrera sprint repartirá puntos para los ocho primeros, por lo que Colapinto partirá a solo tres posiciones de la zona de unidades.
Marina Bay es un circuito donde los sobrepasos suelen ser difíciles, por lo que la largada y la estrategia tendrán un peso especial.
La sprint se disputará este sábado desde las 6 de la mañana, hora argentina.
Así largarán
Max Verstappen partirá primero, seguido por George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lando Norris, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Liam Lawson y Pierre Gasly.
Colapinto largará 11°, por delante de Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso y Esteban Ocon.