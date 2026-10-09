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Sprint en Marina Bay: Colapinto largará 11° en Singapur y quedó a un paso de la SQ3

El argentino mejoró en su último intento y quedó a menos de una décima del top 10. Max Verstappen consiguió la pole para la carrera sprint de este sábado.

Franco Colapinto largará 11° en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur. Foto: ReutersFranco Colapinto largará 11° en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur. Foto: Reuters
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Franco Colapinto largará desde la undécima posición en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, luego de una clasificación en la que estuvo muy cerca de meterse entre los diez mejores.

El piloto de Alpine registró 1:32,249 en su último intento de la SQ2 y quedó a menos de una décima del corte para avanzar a la tercera tanda.

De una práctica floja a una clasificación competitiva

La jornada había comenzado con dificultades para Colapinto, que finalizó 19° en la práctica libre y quedó a más de dos segundos y medio del mejor tiempo.

En la SQ1 tampoco tuvo un comienzo sencillo: su primera vuelta fue de 1:35,345 y debió mejorar sobre el cierre para asegurarse el pase.

Formula One F1 - Singapore Grand Prix - Marina Bay Street Circuit, Singapore - October 9, 2026 Alpine's Franco Colapinto and Alpine's Pierre Gasly during practice REUTERS/Caroline ChiaEl argentino quedó a menos de una décima de avanzar a la SQ3 en Marina Bay. Foto: Reuters

Finalmente marcó 1:35,048 y quedó 15°, lo justo para avanzar a la SQ2.

A menos de una décima de la SQ3

En la segunda tanda, el argentino volvió a complicarse con un primer registro de 1:34,245.

Sin embargo, en el intento decisivo bajó considerablemente su tiempo y se colocó 11°, apenas por detrás de su compañero Pierre Gasly.

El francés terminó décimo y consiguió avanzar a la SQ3, mientras Colapinto quedó a las puertas.

Formula One F1 - Singapore Grand Prix - Marina Bay Street Circuit, Singapore - October 9, 2026 Red Bull's Max Verstappen during the sprint qualifying REUTERS/Caroline ChiaMax Verstappen consiguió la pole position para la sprint con Red Bull. Foto: Reuters

Verstappen se quedó con la pole

Max Verstappen fue el más rápido de la clasificación sprint con un tiempo de 1:31,156.

El neerlandés superó por 120 milésimas a George Russell, mientras Charles Leclerc y Oscar Piastri completaron la segunda fila.

Lando Norris, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Isack Hadjar ocuparán del quinto al octavo puesto.

Una buena posición para buscar pu﻿ntos

La carrera sprint repartirá puntos para los ocho primeros, por lo que Colapinto partirá a solo tres posiciones de la zona de unidades.

Marina Bay es un circuito donde los sobrepasos suelen ser difíciles, por lo que la largada y la estrategia tendrán un peso especial.

La sprint se disputará este sábado desde las 6 de la mañana, hora argentina.

Así largarán

Max Verstappen partirá primero, seguido por George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lando Norris, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Liam Lawson y Pierre Gasly.

Colapinto largará 11°, por delante de Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso y Esteban Ocon.

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