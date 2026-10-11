Singapur era una de las pocas cuentas que Max Verstappen tenía pendientes en la Fórmula 1. Este domingo la saldó. Y lo hizo después de un fin de semana en el que no dejó nada para los demás: consiguió las dos poles, ganó la Sprint y se quedó con el Gran Premio en su largada número 250.
Singapur se rindió ante Verstappen
El piloto de Red Bull ganó por primera vez el Gran Premio en Marina Bay y completó un fin de semana perfecto, con dos poles y dos victorias. Leclerc y Antonelli lo acompañaron en el podio. Colapinto abandonó en la vuelta 31 por otra falla en su Alpine
El neerlandés sumó su segundo triunfo consecutivo, tras la victoria en Sepang, y volvió a mostrar a un Red Bull capaz de marcar el ritmo adelante. Charles Leclerc fue su principal rival y terminó segundo, a 7s335. Kimi Antonelli completó el podio a 24s573 y amplió su ventaja en el campeonato.
Para Franco Colapinto, la noche tuvo otro desenlace. Su Alpine se detuvo en la vuelta 31, antes de realizar la primera parada en boxes. El argentino quedó fuera de las dos carreras del fin de semana por problemas en el auto.
Verstappen tuvo que defender el liderazgo desde el comienzo. Leclerc largó mejor y llegó a discutirle la posición hasta la primera curva, pero Max sostuvo la línea interna y quedó adelante. Después, el monegasco se mantuvo cerca, esperando una oportunidad que no llegó.
Detrás de ellos, Lewis Hamilton conservó el tercer puesto con una elección distinta de neumáticos. Había partido con medios, mientras Verstappen, Leclerc, Antonelli y los dos McLaren llevaban blandos. Esa diferencia terminaría siendo uno de los temas de la carrera.
Con el correr de las vueltas, Max empezó a alejarse. Leclerc pidió por radio una estrategia diferente a la de Red Bull para intentar cambiar la historia, pero el líder tuvo margen para extender su primera tanda hasta la vuelta 33.
La parada tampoco le quitó la punta. Verstappen colocó los medios y regresó a pista al frente, desde donde manejó la diferencia hasta la bandera a cuadros. Sobre el final tuvo dificultades con la radio y el equipo debió pasarle información mediante la pizarra desde el muro de boxes. Ni eso alteró su camino hacia la victoria.
Después de ganar, destacó el ritmo del auto con ambos compuestos y la motivación del equipo para seguir peleando por resultados. Red Bull llegó tarde para disputar el título, pero encontró en estas últimas carreras razones para mirar con otro ánimo lo que viene.
Ferrari, con dos finales distintos
Leclerc pudo sostener el segundo lugar. Hizo su primera parada en la vuelta 25 y volvió a cambiar neumáticos durante el período de auto de seguridad virtual provocado por el abandono de Lance Stroll. Con cubiertas más frescas, tuvo cómo defender su posición en el cierre.
Hamilton apostó a una sola detención. Cambió los medios por blandos en la vuelta 19 y buscó llegar con ellos hasta el final. Durante un tramo fue rápido, aunque después empezó a perder tiempo y quedó bajo la presión de Norris y Antonelli.
La pelea por el tercer puesto cambió en la vuelta 54. Norris intentó superar al Ferrari en la primera curva y ambos se fueron largos. Antonelli aprovechó para dejar atrás al McLaren y, poco después, también pasó a Hamilton.
El italiano se quedó así con un podio valioso, en una carrera en la que había reportado dificultades con el pedal de freno. Norris terminó cuarto y Hamilton todavía tuvo que enfrentar el avance de Oscar Piastri.
El australiano había necesitado una segunda parada por una pinchadura lenta en el neumático delantero derecho. Recuperó la diferencia, alcanzó al Ferrari y lo superó sobre el cierre para terminar quinto. Hamilton, que había peleado por el podio durante buena parte de la noche, quedó sexto.
Liam Lawson fue séptimo y Nico Hülkenberg sostuvo el octavo lugar frente a George Russell. El británico remontó desde el puesto 19 hasta el noveno, mientras Isack Hadjar rescató el último punto después de largar desde la calle de boxes.
Colapinto se quedó sin completar la carrera
Franco había largado 15° con neumáticos medios y ganó un puesto sobre Gabriel Bortoleto en el comienzo. Russell lo superó en la séptima vuelta, pero el argentino volvió después al puesto 14 al adelantar a Arvid Lindblad.
Más adelante debió defenderse de Hadjar. Durante varias vueltas mantuvo detrás al Red Bull y, al mismo tiempo, buscó acercarse a Carlos Sainz.
Hasta que el auto volvió a fallar. En la vuelta 31, el Alpine se detuvo en la curva 7 y Colapinto avisó por radio: “Algo se rompió”. Pudo moverlo nuevamente lo suficiente para llevarlo hacia la escapatoria, donde terminó su carrera.
Alpine informó que sospecha de un problema en la transmisión, aunque deberá revisar el monoplaza para determinar la causa exacta. El sábado, Franco también había abandonado la Sprint por una falla en el acumulador de energía.
El equipo se fue sin puntos. Pierre Gasly perdió el décimo puesto ante Hadjar en la vuelta 59 y terminó 11°, a una vuelta del ganador.
Antonelli dio otro paso hacia el título
El resultado dejó a Antonelli con 340 puntos y una ventaja de 102 sobre Russell, que suma 238. Hamilton continúa tercero con 229.
Verstappen cosechó 33 unidades entre la Sprint y el Gran Premio y subió al cuarto lugar, con 221. Leclerc quedó quinto con 215 y Norris sexto con 201. Colapinto permanece 12° con 27.
Mercedes lidera entre los constructores con 578 puntos, seguido por Ferrari, con 444. La pelea por el tercer puesto se ajustó: McLaren tiene 339 y Red Bull quedó a siete, con 332. Alpine sigue sexto con 68, a 32 de Racing Bulls.
La Fórmula 1 continuará del 23 al 25 de octubre en Austin. Verstappen llegará después de dos triunfos seguidos y de un paso por Singapur en el que, esta vez, se llevó todo.